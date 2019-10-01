"Всім русскій мір": колишній віцепрем'єр жорстко пройшовся по Виннику з "кримнашистами"

Співак Олег Винник, знімаючись у кліпі з російськими зірками-кримнашистами, забув, що на сході України щодня гинуть люди.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній віцепрем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко, оцінюючи вчинок артиста. На його думку, Винник сподівається в майбутньому поїхати на гастролі до Росії.

На думку Кириленка, Винник ухвалював рішення свідомо, але не очікував такого негативного суспільного резонансу.

"Напевно, йому сказали, що вже немає жодної війни, що між Україною і Росією давно мир, тому якраз час взяти участь у такому проекті. І якщо співак з України бере участь, то, вочевидь, він не звертає уваги, що щодня на східному фронті поранені чи загиблі. Крім того, він, напевно, розраховує, що скоро відновиться єдиний гастрольний ринок з великою російською домінантою. І все повернеться на круги своя і всі будуть дружно обнявшись гастролювати один до одного", – наголосив колишній віцепрем'єр.

За його словами, цей проект треба було назвати не "Всім мир", а "Всім русскій мір".

Кириленко заявив, що пропаганда Росії переслідувала одну мету – створити пафосну картинку, "що ми перші миротворці, ми перші за мир, братам не можна ділитися, ми один народ і одна країна".

"Люди, котрі є лідерами громадської думки, повинні робити все, щоб стверджувати власну країну. Всі ці байки, що музика поза політикою, спорт поза політикою, творчість поза політикою, мистецтво поза політикою – це давно і неодноразово спростовано в багатьох країнах. Не можуть люди, які живуть завдяки глядачеві, публіці, українському народу, бути поза українським народом, який веде виснажливу війну, нав'язану нам Російською Федерацією", – зазначив ексвіцепрем'єр.

"Російське прочитання слова мир – це капітуляція України. Наше прочитання слова мир – це перемога, це повернення Донбасу і Криму", – додав він.

strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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