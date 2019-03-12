"Всі чіпали і мацали": Брежнєва відверто зізналася в своєму пороці

Відома співачка й актриса Віра Брежнєва зізналася, що є дуже скромною людиною, у якої було багато комплексів.

Про це вона розповіла в ефірі "Слава+", уточнивши, що це її найбільший порок (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, йшлося про те, що Брежнєву в інтернеті часто називають найсексуальнішою жінкою. Однак співачка заявила, що не відчуває себе такою.

"Мені заважає скромність. У мене є такий порок. Якщо раніше говорили, що скромність прикрашає, то зараз скромність заважає просуванню, тому що зараз усе довкола побудовано на піарі, на самопіарі. Якщо ти не робиш самопіар, все! У мене всередині відбувається битва", – зазначила вона.

За словами Брежнєвої, в юності вона себе вважала "бридким каченям". Але зараз, якщо аналізувати те, як почали ставитися оточуючі, співачка вважає, що перемогла це.

Віра Брежнєва Скріншот

"Тут важливо, як я себе почуваю. Крутіше, ніж у 25 років, крутіше ніж у 20, 18. Я розумію, якби у мене тоді були такі мізки, така мудрість і ставлення до життя, я б, звичайно, прожила +10 щасливих років", – додала співачка.

Брежнєва уточнила, що мала багато комплексів, над якими довелося працювати. В кінцевому підсумку вона майже всі їх перемогла. Одним із найголовніших комплексів артистки були маленькі груди і великий рот.

"Мене обзивали, чіпали, мацали. Говорили: "у, яка плоска". Але природа мені вирішила допомогти позбутися від цього комплексу. І я успішно це зробила. Були комплекси, що у мене було маленьке обличчя, при цьому в дитинстві був великий рот. У школі дражнили "Гуинплен" (з роману Віктора Гюго "Людина, яка сміється")", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Брежнєва зізналася, що робила невелику пластику. Однак вона пояснила, що є затятим противником зміни зовнішності, тому що дівчата стають схожими одна на іншу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!