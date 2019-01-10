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Вперше за 30 років: церемонія ''Оскар-2019'' залишилася без важливої ''фішки''

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Проведення 91-ї церемонії вручення кінопремії "Оскар" у 2019 році пройде вперше за майже 30 років без ведучого.

Як повідомляє Variety з посиланням на джерела, продюсери виберуть список знаменитостей А-листа, які оголошуватимуть зі сцени категорії та вручатимуть статуетки.

Захід відбудеться через шість тижнів – 24 лютого, тому в організаторів є обмежена кількість часу, щоб усе встигнути.

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Нагадаємо, що подібний скандал розгорівся після того, як американський актор і комік Кевін Харт, який був обраний на роль ведучого, відмовився вести церемонію через скандал про його гомофобні висловлювання дев'ятирічної давнини.

Кевін Харт

Кевін Харт

oscar.go.com

Я вирішив відмовитися від пропозиції стати ведучим "Оскара" цього року. Не хочу, щоб ті талановиті люди, які будуть святкувати вночі, якось відволікалися на мою особистість. Я щиро вибачаюся перед ЛГБТ-спільнотою за мої неповажні слова, сказані в минулому", - сказав тоді актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, востаннє церемонія "Оскар" залишалася без ведучого в 1988 році. Подібні ситуації також були в 1968, 1969 і 1970 роках.

Тег
Оскар
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