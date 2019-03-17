"Ворог відправився в пекло": українці пригадали Началовій концерт в "ДНР"

Російська співачка Юлія Началова, яка померла 16 березня, виступала в окупованому Донецьку.

Як нагадали користувачі в соціальних мережах, артистка виступала в "ДНР" в 2018 році. "Началова відома лише тим, що незаконно перетинала український кордон і виступала в окупованому Донецьку. Тепер у неї буде мега-концерт з Кобзоном", — написав блогер "Львівський метрополітен".

"Росіяни навчили мене радіти смерті ворогів, смертям посібників ворогів, посміхатися на весь улибальник, коли бачу нову могилу орка на кладовищі в Донецьку. І у мене нічого всередині не смикається, коли я знаю, що в пекло відправився черговий ворог", — прокоментував блогер "Фашик Донецький".

Пишуть шо померла якась другосортна російська співачка ротом Юлія Началова, яка відома лише тим, що незаконно перетинала український кордон і виступала в окупованому Донецьку. Штош, тепер у неї буде мега-концерт з Кобзоном # груз200 # рашизм - Львівський метрополітен (@natohawks) 17 березня 2019 р

OBOZREVATEL також зібрав найвідоміші пісні Началової, які принесли їй широку популярність в Росії і сусідніх країнах.

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