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"Ворог відправився в пекло": українці пригадали Началовій концерт в "ДНР"

12.3тЧитати матеріал російською

Російська співачка Юлія Началова, яка померла 16 березня, виступала в окупованому Донецьку.

Як нагадали користувачі в соціальних мережах, артистка виступала в "ДНР" в 2018 році. "Началова відома лише тим, що незаконно перетинала український кордон і виступала в окупованому Донецьку. Тепер у неї буде мега-концерт з Кобзоном", — написав блогер "Львівський метрополітен".

"Росіяни навчили мене радіти смерті ворогів, смертям посібників ворогів, посміхатися на весь улибальник, коли бачу нову могилу орка на кладовищі в Донецьку. І у мене нічого всередині не смикається, коли я знаю, що в пекло відправився черговий ворог", — прокоментував блогер "Фашик Донецький".

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OBOZREVATEL також зібрав найвідоміші пісні Началової, які принесли їй широку популярність в Росії і сусідніх країнах.

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Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Ну так то все поют ртом, и только львивские метрополитены вещают анусом.
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0
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кабздон, хор Александрова... Эта сука... Растет отряд орков, тварей из преисподней!
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2
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Junio Van
Junio Van
что можно ожидать от уйобков которые радовались смерти детей в Кемерово и сбили пасс.самолет..? майданутые стервятники однако
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2
7
2 из 3 ответов | показать все
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Junio Van, уберем слово "майданутые" и готово! Абсолютное описание расейского скота!
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2
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Junio Van, полуложь очень похожа на правду?
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