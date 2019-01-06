''Володимир — ангел'': скандальний український артист помолився за Путіна

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який недавно отримав громадянство РФ, відвідав Індію і помолився там за російського президента Володимира Путіна.

Артист опублікував в Instagram нове фото з татуюванням із зображеннями Путіна, закликавши "помолитися за Володимира сьогодні ввечері".

"В Індії діти дали мені тарілки з квітами і вогнем, щоб помолитися і пустити по святій річці Ганг. Одна з молитов була за Володимира Путіна. Коли дитина передавав тарілку, вона сказала "Путін". Захистіть його, дайте сил, здоров'я", — написав Полунін.

Instagram Полуніна

Сергій Полунін Фокус.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Полунін спровокував скандал в мережі тим, що встав на захист Путіна. Танцюрист заявив, що до президента Росії відносяться несправедливо, і він нібито не заслуговує цього. Він висловив підтримку Путіну і побажав Росії перемоги над ''злом''.