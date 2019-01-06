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''Володимир — ангел'': скандальний український артист помолився за Путіна

3.9тЧитати матеріал російською

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який недавно отримав громадянство РФ, відвідав Індію і помолився там за російського президента Володимира Путіна.

Артист опублікував в Instagram нове фото з татуюванням із зображеннями Путіна, закликавши "помолитися за Володимира сьогодні ввечері".

"В Індії діти дали мені тарілки з квітами і вогнем, щоб помолитися і пустити по святій річці Ганг. Одна з молитов була за Володимира Путіна. Коли дитина передавав тарілку, вона сказала "Путін". Захистіть його, дайте сил, здоров'я", — написав Полунін.

Новини
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''Володимир — ангел'': скандальний український артист помолився за Путіна

Instagram Полуніна

Сергій Полунін

Сергій Полунін

Фокус.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Полунін спровокував скандал в мережі тим, що встав на захист Путіна. Танцюрист заявив, що до президента Росії відносяться несправедливо, і він нібито не заслуговує цього. Він висловив підтримку Путіну і побажав Росії перемоги над ''злом''.

Особи
Сергій ПолунінВолодимир Путін
Місце
Україна
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Или дурак или полный идиот!😕
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минин евген
минин евген
полунина кацапы покусали? или пукин в пузико поцеловал?
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Константинов Villi
Константинов Villi
Да, вот такой ангел, хуйло-ангел.))
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