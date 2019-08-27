Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала тіло без фотошопу.

У Instagram 43-річна артистка опублікувала знімок, який не стала обробляти у фоторедакторах.

На фото Волочкова позує в яскравому малиновому купальнику. Він відкриває зону живота, на якому видніються складки, схожі на целюліт.

Примітно, що коментарі до фото Волочкова закрила, оскільки часто наривається на критику своїх шанувальників.

Анастасія Волочкова Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

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