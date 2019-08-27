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Волочкова показала тіло без фотошопу

1.5т Читати матеріал російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала тіло без фотошопу.

У Instagram 43-річна артистка опублікувала знімок, який не стала обробляти у фоторедакторах.

На фото Волочкова позує в яскравому малиновому купальнику. Він відкриває зону живота, на якому видніються складки, схожі на целюліт.

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Примітно, що коментарі до фото Волочкова закрила, оскільки часто наривається на критику своїх шанувальників.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

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Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Росія
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