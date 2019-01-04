МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі

1.7тЧитати матеріал російською

Українська поп-діва Настя Каменських опублікувала новий відвертий знімок у купальнику, чим викликала ажіотаж серед шанувальників.

Фотографія з'явилася на сторінці артистки в Instagram. "Feliz navidad", — написала Каменських, привітавши фоловерів із Різдвом іспанською мовою.

На знімку, виконаному в чорно-білих тонах, вона позує в темному топі купальника, демонструючи пишні форми.

Новини
''Так склалося життя'': мама Каменських розповіла про стосунки доньки з Потапом
''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі

instagram.com/kamenskux

Всього за 4 години після публікації пост дівчини зібрав понад 117 тисяч лайків і безліч похвальних коментарів.

"Неймовірно красива", "Ох, бісова дочка!", "Сексі", "Як завжди бомба", "Королева", "Вогонь!" — пишуть користувачі.

''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі
''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі
''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі
''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі
''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі
''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі
''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі
''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі
''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі
''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі
''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі
''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі
''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських викликала ажіотаж у мережі відвертим луком, опублікувавши цілу порцію гарячих фото зі свого виступу.

Особа
Настя Каменських (NK)
Теги
Instagramфотографиишоу-бизнесКраса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги