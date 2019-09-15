"Вогонь, секс!" Каменських викликала ажіотаж пікантним знімком

Українська співачка Настя Каменських викликала ажіотаж в мережі новим пікантним знімком.

У Instagram поп-діва опублікувала чорно-біле фото, на якому вона позує в топіку, оголивши підтягнутий живіт.

Шанувальникам співачки сподобався кадр, вони були дуже щедрими на компліменти для Каменських.

Настя Каменських Інстаграм

"Вогонь, секс!" "Богиня", "Чарівні очі", "Красуня", "Вау, ідеальна", "Шикарна", "Дуже красива", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських показала пікантний знімок з подругою Ганною Андрійчук-Завгородньою, дружиною Позитиву з "Время и Стекло".

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!