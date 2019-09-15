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15 вересня • оновлено в 20:34
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"Вогонь, секс!" Каменських викликала ажіотаж пікантним знімком

1.4т Читати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських викликала ажіотаж в мережі новим пікантним знімком.

У Instagram поп-діва опублікувала чорно-біле фото, на якому вона позує в топіку, оголивши підтягнутий живіт.

Шанувальникам співачки сподобався кадр, вони були дуже щедрими на компліменти для Каменських.

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Настя Каменських

Настя Каменських

Інстаграм

"Вогонь, секс!" "Богиня", "Чарівні очі", "Красуня", "Вау, ідеальна", "Шикарна", "Дуже красива", - пишуть в мережі.

"Вогонь, секс!" Каменських викликала ажіотаж пікантним знімком
"Вогонь, секс!" Каменських викликала ажіотаж пікантним знімком
"Вогонь, секс!" Каменських викликала ажіотаж пікантним знімком
"Вогонь, секс!" Каменських викликала ажіотаж пікантним знімком
"Вогонь, секс!" Каменських викликала ажіотаж пікантним знімком
"Вогонь, секс!" Каменських викликала ажіотаж пікантним знімком
"Вогонь, секс!" Каменських викликала ажіотаж пікантним знімком
"Вогонь, секс!" Каменських викликала ажіотаж пікантним знімком
"Вогонь, секс!" Каменських викликала ажіотаж пікантним знімком
"Вогонь, секс!" Каменських викликала ажіотаж пікантним знімком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських показала пікантний знімок з подругою Ганною Андрійчук-Завгородньою, дружиною Позитиву з "Время и Стекло".

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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