Фестиваль сучасного мистецтва DniPROGogolFest відкрився у Дніпрі

Фестиваль сучасного мистецтва DniPRO GogolFest відкрився 27 вересня, у Дніпрі.

Родзинкою відкриття стала гранд-опера від славнозвісного режисера Влада Троїцького PRO dni PRO, яка була створена спеціально для відкриття фестивалю DniPRO GogolFest. Показ відбувся на Площі Героїв Майдану. На площі зібралося близько 4 тисяч глядачів.

Президент фестивалю сучасного мистецтва ГогольФест Влад Троїцький: "Так збіглося, що фестиваль отримав визнання та увійшов до п’ятірки найкращих фестивалів Європи. Це – круто і це дає додаткові імпульси, аби люди відчули, що небо є, світ є. Наважтесь та починайте жити. Не ний, а будуй свій світ, своє місто, свій дім, свою країну.

Опера PRO dni PRO – це спеціально створена для Дніпра подія. Це – виклик. Адже, зазвичай, на центральних площах грають поп-музику. А тут – опера. Ми робимо це, аби дати змогу людям побачити, що світ – він набагато ширший та цікавіший, ніж ми навіть самі цього очікуємо".

Відео з церемонії нагородження переможців престижної європейської премії EFFEAwards 2019-2020, яка відбулася 26 вересня, у Брюселі.

PRO dni PRO – це фантазія геніального аналітика сучасності Влада Троїцького на тему Дніпра, художнє відчуття міста та його майбутнього. Це музична колаборація проектів рейв-бенд ЦеШо ( TseShoakaTeatr-Pralnia) та формація NOVA OPERA. Ці два колективи, засновані Владом Троїцьким, вже тривалий час співпрацюють разом та створюють унікальні культурні продукти: опера Nero на корабельному заводі у Маріуполі, або музичний перформанс “Сходи до..” на Потьомкінських сходах – спецподія ОМКФ 2019. Композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко.

Окрім гранд-опери, відвідувачі фестивалю також змогли побачити сучасні українські стрічки у нічному кіноклубі. А для тих, хто надає перевагу активному відпочинку, до 4 ранку була відкрита нічна сцена, на якій лунали композиції відомих українських діджеїв: OurAtlantic, MC Брехунець, OliveTaud, Zagreb, Tapolsky, Sopromat та THECBYW.

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