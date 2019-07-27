Визначилися фіналісти фестивалю "Чорноморські ігри" 2019

Завершився півфінал вокального конкурсу фестивалю "Чорноморські Ігри".

Оцінювало конкурсантів авторитетне журі, до складу якого увійшли відомі фахівці музичної індустрії та мас-медіа: Валентин Коваль (член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення), Олександр Пономарьов (Народний артист України, співак та композитор), Альона Савінова (викладач вокалу), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (генеральний продюсер каналу М1), Олена Мозгова (продюсер), Віталій Дроздов (генеральний директор Хіт FМ), Роман Муха (продюсер каналу М2), Вадим Лисиця (композитор, музичний продюсер). Спеціальним членом журі у цей день став Тарас Тополя, лідер гурту Антитіла.

"Я бував на багатьох дитячих конкурсах, але масштаби "Чорноморських Ігор" вражають. Перебуваєш в захваті від кількості талановитих дітей, але саме через це досить складно обирати кращих із кращих", - поділився враженнями від конкурсантів Вадим Лисиця, композитор, музичний продюсер, який вперше в цьому році став членом журі фестивалю.

Зі сцени учасників та гостей фестивалю привітали секретар міської ради м. Скадовськ, в.о. міського голови Олег Сокольчук та голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв.

"Чорноморські Ігри" - важливі для Херсонщини. Херсонський край має надзвичайно великий туристичний потенціал. Саме цей фестиваль відкриває Херсонщину не лише для українських туристів, а й для іноземців! З року в рік масштаби фестивалю збільшуються. Про це говорить лише одна кількість заявок від дітей. Багато людей спеціально планують відпустки так, щоб потрапити на фестиваль", - сказав голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв.

На Скадовській набережній під час першого фестивального дня проходили конкурси "Фігури з піску" та "Малюнок на стіні", у яких взяли участь винахідливі та талановиті молоді команди.

Біля фото-зони #SELFIETIMEHITFM усі охочі зустрілися зі своїми кумирами, серед них: Наталя Гордієнко, David Axelrod, МЯТА, ALYOSHA.

ALYOSHA

Також розпочав роботу дискусійний клуб, де учасники гурту Антитіла відповіли на численні запитання та дали поради молодим талантам як підкорити будь-яку сцену та залишитись собою.

"Найкращі мірила популярності артиста: кількість проданих квитків на сольні концерти та наскільки молоде покоління (молодь, діти) діляться піснями, виходять з ними на вокальні конкурси, переспівують, роблять кавери і власні імпровізації. Дуже гордо чути зі сцени "Чорноморських" наші пісні", - сказав Тарас Тополя учасникам фестивалю.

Окрім півфіналістів, на сцені виступили зіркові гості та випускники фестивалю, серед яких: Еліна Іващенко (Гран-прі "Чорноморських Ігор – 2018"), Наталія Гордієнко, David Axelrod, МЯТА, Олександр Пономарьов, ALYOSHA, Антитіла.

Провели фестивальний день ведучі каналу М1: Міла Єремєєва, Таня Лі та Андрій Чорновол.

А до фіналу пройшли наступні конкурсанти:

Категорія - Вокалістки (6-10 років)

Бабій Поліна Денисівна, м. Одеса Мартинюк Анастасія Владиславівна, м. Київ Ткач Анна Андріївна, Волинська обл., м. Луцьк

Категорія - Вокалістки (11-13 років)

Карімі Юлія Джавадівна, м. Київ Кривенко Дарина Вікторівна, м. Київ Харченко Поліна Сергіївна, м. Харків

Категорія - Вокалістки (14-16 років)

Валуйська Аліна Олександрівна, Луганська обл., смт. Станиця Луганська Жукова Софія Володимирівна, Київська обл., смт. Бородянка Левонова Анастасія Миколаївна, Львівська обл., м. Рава-Руська

Категорія – Вокалісти (6-11 років)

Галас Артур Валерійович, Львівська обл., м. Рава-Руська Федченко Роман Валерійович, м. Чернігів Уманець Єгор Миколайович, м. Одеса

Категорія - Вокалісти (12-16 років)

Березовський Вадим Вікторович, Хмельницька обл., м. Кам′янець-Подільський Свита Кирил Володимирович, Київська обл., м. Буча Daniel Okaro/Окаро Даніель, м. Одеса

Категорія – Групи (6-16 років)

Дует "Гламурчик", м. Івано-Франківськ Ансамбль "РінСен", Дніпропетровська обл., м. Нікополь Тріо SunShine, м. Харків

Категорія - "Народний спів" (6-16 років)

Берест Наталія Сергіївна, м. Суми Лень Соломія Андріївна, Львівська обл., м. Рава-Руська Фурман Валерія Сергіївна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг

Нагадуємо що XVIІ Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри" проходить за підтримки Українського Культурного Фонду, Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної ради. Меценат фестивалю – газовидобувна компанія Burisma Group. Партнер – благодійний фонд Євгена Рищука. Екоенергетика Фестивалю – "Vindkraft Україна".

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