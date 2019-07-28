Визначились володарі перших місць "Чорноморських Ігор 2019"

27 липня на фестивальну сцену виходили не лише фіналісти конкурсу, а й гості, серед

яких: TARABAROVA, Віталій Козловський, Оля Цибульська, MÉLOVIN, Michelle Andrade,

MOZGI.

Виступи конкурсантів оцінювало журі фестивалю: Валентин Коваль (член Національної

ради з питань телебачення і радіомовлення), Олександр Пономарьов (Народний артист України, співак та композитор), Альона Савінова (викладач вокалу), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (генеральний продюсер каналу М1), Олена Мозгова (продюсер), Віталій Дроздов (генеральний директор Хіт FМ), Роман Муха (продюсер каналу М2), Вадим Лисиця (композитор, музичний продюсер), Сергій Кузін (музикант, ведучий радіо Roks), а також зіркова експертка — Світлана Тарабарова.

Журі фестивалю

Журі фестивалю

Журі фестивалю

"Бути членом журі такого масштабного фестивалю, як "Чорноморські Ігри" — це справжня місія: і почесна, і складна. Діти справді обдаровані, саме тому оцінювати їх доволі нелегко", — розповіла Світлана Тарабарова (співачка TARABAROVA).

Світлана Тарабарова

Ведучими фіналу були: Таня Лі, Микита Добринін та Оля Цибульська.

"Скадовськ — це пляж, море, сонце і саме в таких умовах має відбуватися головний дитячий фестиваль країни. Як для дитини, так і для дорослого артиста "Чорноморські Ігри" — це не просто робота або черговий конкурс, це поєднання улюбленої справи з незабутніми враженнями та емоціями", — розповів Микита Добринін.

Микита Добринін і Оля Цибульська

"Чорноморські Ігри" — це справжнє натхнення для артистів! Ми приїжджаємо виснажені, але як тільки ми потрапляємо до дітей на сцену чи за куліси, ми перезаряджаємося! Діти надихають артистів, наповнюють енергією, а ще коли усе це поєднується з літом, сонцем та морем, то муза цьомає тебе ще дуже довго!", — поділилася Оля Цибульська.

Оля Цибульска

Також 27 липня у Будинку культури пройшов дискусійний клуб, спеціальним гостем

якого став голова журі фестивалю, член Національної Ради з питань телебачення і

радіомовлення Валентин Коваль.

"Щоб стати справжньою зіркою, треба бути наполегливим, адже без важкої праці не вийде нічого. А взагалі треба бути самим собою – людям важлива справжня емоція. І тоді, коли вони її бачать, то починають вірити та захоплюватися артистом", -– розказав Валентин Коваль.

Валентин Коваль з учасниками конкурсу

Вітаємо переможців:

Категорія – Вокалістки (6-10 років)

1 місце – Ткач Анна Андріївна, Волинська обл., м. Луцьк

2 місце – Бабій Поліна Денисівна, м. Одеса

2 місце – Мартинюк Анастасія Владиславівна, м. Київ

Категорія – Вокалістки (11-13 років)

1 місце – Харченко Поліна Сергіївна, м. Харків

2 місце – Кривенко Дарина Вікторівна, м. Київ

3 місце – Карімі Юлія Джавадівна, м. Київ

Категорія – Вокалістки (14-16 років)

1 місце – Жукова Софія Володимирівна, Київська обл., смт. Бородянка

2 місце – Валуйська Аліна Олександрівна, Луганська обл., смт Станиця Луганська

3 місце – Левонова Анастасія Миколаївна, Львівська обл., м. Рава-Руська

Категорія – Вокалісти (6-11 років)

1 місце -– Галас Артур Валерійович, Львівська обл., м. Рава-Руська

2 місце – Федченко Роман Валерійович, м. Чернігів

3 місце – Уманець Єгор Миколайович, м. Одеса

Категорія – Вокалісти (12-16 років)

1 місце – Daniel Okaro/Окаро Даніель, м. Одеса

2 місце – Свита Кирил Володимирович, Київська обл., м. Буча

3 місце – Березовський Вадим Вікторович, Хмельницька обл., м. Кам′янець-Подільський

Категорія – Групи (6-16 років)

1 місце – Гурт "РінСен", Дніпропетровська обл., м. Нікополь

2 місце – Тріо SunShine, м. Харків

3 місце – Дует "Гламурчик", м. Івано-Франківськ

Категорія – "Народний спів" (6-16 років)

1 місце – Лень Соломія Андріївна, Львівська обл., м. Рава-Руська

1 місце -– Фурман Валерія Сергіївна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг

2 місце – Берест Наталія Сергіївна, м. Суми

Нагадуємо, що XVIІ Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські

Ігри" проходить за підтримки Українського Культурного Фонду, Херсонської обласної

державної адміністрації та Херсонської обласної ради. Меценат фестивалю —газовидобувна компанія Burisma Group. Партнер — благодійний фонд Євгена Рищука. Екоенергетика Фестивалю — "Vindkraft Україна".

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