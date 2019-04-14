"Вирізав все про Україну": відомий російський музикант поскандалив із Дудем

Скандальний російський артист Олександр Маршал звинуватив відомого журналіста і блогера, автора YouTube-програми "вДудь" Юрія Дудя в тому, що той вирізав із їхньої бесіди половину розмови про Україну.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю "Царьград.ТВ". "Він половину там вирізав всього того, що я говорив – про Україну і так далі. Але коли він мене запитав: "ви пропутінський? ", я відповів: "по-перше, я проросійський, що означає пропутінський, не розумію", – пояснив Маршал.

При цьому російський виконавець порадив незадоволеним життям у Росії громадянам виїжджати із країни і висловився про політичні події в Україні в образливому тоні.

Олександр Маршал ТВ Центр

"А якщо вас тут нічого не влаштовує – їдьте. Навіщо ви тут? Що ви тут мутите? Ви що, хочете Майдан? Їдьте в Україну, геть, чудова країна. Дивіться, яка демократія! Це ж просто приголомшливо! Дивіться, які там хлопці при владі, і прагнуть до влади. Поїдьте. Навіщо ви мутите тут воду і навіщо ви хочете зробити так, щоб було ще гірше? І ці помилки, що зараз прийде інший – приїде барин, барин всіх розсудить. Ні хр*ну не буде! Не буде краще, поки ви самі собі не зробите майбутнє. А лежати, повторюю, на дивані і "трясти" інтернет своїми думками нікчемними, я вважаю, що це просто навіть соромно, так себе вести", – розлютився виконавець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дудь викликав бурхливу реакцію у користувачів своєю заявою про те, що "українці і росіяни – брати навіки".

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