Винник зібрався покинути Україну: стало відомо, що трапилося

Український співак Олег Винник зібрався покинути Україну на кілька місяців.

Про це він розповів в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Це величезна робота, я просто собі багато у планах поставив. Тому що я багато працював минулого року, я знаю, що всі це знають. Творчості було не досить", – повідомив Винник, пояснивши, що збирається покинути батьківщину на півроку, щоб в студії у Берліні записувати нові пісні.

Олег Винник їде з України Скріншот

За словами артиста, останні тижні стали важкими. Винник не спить ночами, тому що особисто контролює монтаж телеверсії сольного концерту "Роксолана".

"Я дуже щасливий, що саме я живу цією справою. Дуже важко. Страшно. Ніхто цього не розуміє. Головне, щоб було гарно на екрані", – додав артист.

Олег Винник instagram / olegg.vynnyk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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