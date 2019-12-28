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28 грудня • оновлено в 07:05
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Винник зібрався покинути Україну: стало відомо, що трапилося

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Український співак Олег Винник зібрався покинути Україну на кілька місяців.

Про це він розповів в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Це величезна робота, я просто собі багато у планах поставив. Тому що я багато працював минулого року, я знаю, що всі це знають. Творчості було не досить", – повідомив Винник, пояснивши, що збирається покинути батьківщину на півроку, щоб в студії у Берліні записувати нові пісні.

Олег Винник їде з України

Олег Винник їде з України

Скріншот

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За словами артиста, останні тижні стали важкими. Винник не спить ночами, тому що особисто контролює монтаж телеверсії сольного концерту "Роксолана".

"Я дуже щасливий, що саме я живу цією справою. Дуже важко. Страшно. Ніхто цього не розуміє. Головне, щоб було гарно на екрані", – додав артист.

Олег Винник

Олег Винник

instagram / olegg.vynnyk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Олег Винник
Місце
Україна
Теги
музика шоу-бизнес
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