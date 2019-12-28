Винник зібрався покинути Україну: стало відомо, що трапилося

Український співак Олег Винник зібрався покинути Україну на кілька місяців.
Про це він розповів в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).
"Це величезна робота, я просто собі багато у планах поставив. Тому що я багато працював минулого року, я знаю, що всі це знають. Творчості було не досить", – повідомив Винник, пояснивши, що збирається покинути батьківщину на півроку, щоб в студії у Берліні записувати нові пісні.
Олег Винник їде з України
Скріншот
За словами артиста, останні тижні стали важкими. Винник не спить ночами, тому що особисто контролює монтаж телеверсії сольного концерту "Роксолана".
"Я дуже щасливий, що саме я живу цією справою. Дуже важко. Страшно. Ніхто цього не розуміє. Головне, щоб було гарно на екрані", – додав артист.
Олег Винник
instagram / olegg.vynnyk
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нещодавно Олег Винник прийняв участь у кліпі з російськими зірками, які закликали до миру між країнами. Багато хто з цих зірок раніше активно підтримував агресію проти України.
В артиста прокоментували те, що трапилося, пояснивши, що спонукало його заспівати з росіянами.
При цьому артист не зміг відповісти на питання, чий Крим, а також заявив, що за півострів ніхто не загинув.
У зв'язку зі скандалом, співак потрапив до списку "Миротворця".
У мережі також нагадали Виннику, хто й коли загинув за Крим.
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