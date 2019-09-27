Винник потрапив у "Миротворець" через кліп із ворогами України

Український співак Олег Винник потрапив до бази сайту "Миротворець", після зйомок у кліпі з російськими зірками, які підтримували агресію РФ проти України.

"Учасник російської пропагандистської антиукраїнської акції #всеммир, спрямованої на перекладання відповідальності розв'язаної Росією (країна-агресорка) війни на Україну", — йдеться в описі на сайті про Винника.

Олег Винник Скрін із сайту "Миротворець"

Крім Олега Винника, в кліпі брали участь зірки, які не раз висловлювалися на підтримку окупації території України: Дмитро Пєвцов, Валерія, Аскольд Запашний, Ігор Крутой та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Винника прокоментували те, що трапилося, пояснивши, що спонукало артиста співати разом із кримнашистами.

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