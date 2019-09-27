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27 вересня • оновлено в 18:51
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Винник потрапив у "Миротворець" через кліп із ворогами України

19.7т Читати матеріал російською

Український співак Олег Винник потрапив до бази сайту "Миротворець", після зйомок у кліпі з російськими зірками, які підтримували агресію РФ проти України.

"Учасник російської пропагандистської антиукраїнської акції #всеммир, спрямованої на перекладання відповідальності розв'язаної Росією (країна-агресорка) війни на Україну", — йдеться в описі на сайті про Винника.

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Мережу розлютив кліп із зірками-кримнашистами та Вінником: у співака відповіли
Олег Винник

Олег Винник

Скрін із сайту "Миротворець"

Крім Олега Винника, в кліпі брали участь зірки, які не раз висловлювалися на підтримку окупації території України: Дмитро Пєвцов, Валерія, Аскольд Запашний, Ігор Крутой та інші.

Винник потрапив у "Миротворець" через кліп із ворогами України
Винник потрапив у "Миротворець" через кліп із ворогами України
Винник потрапив у "Миротворець" через кліп із ворогами України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Винника прокоментували те, що трапилося, пояснивши, що спонукало артиста співати разом із кримнашистами.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму Заборона російських зірок в Україні
Особа
Олег Винник
Місце
Україна
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hunt andres
hunt andres
Нет слов. ЙОППНУТАЯ территория. Которую даже страной трудно назвать.
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Говорят, что через 5 рукопожатий все люди в мире знакомы между собой. С этой точки зрения можно в Миротворец записать абсолютно всех....
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Яковлев Михаил
Яковлев Михаил
Чмо, чмо тупе, жадне до грошей! Ні грама не патріот.
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Петренко Иван
Петренко Иван
Яковлев Михаил, Дуже скоро,ми звичайні українці будем вас пацріотів, знищувати як морально так і фізично,щоб ви нам не заважали жити як ми хочемо.Бо ви вже задовбали всім нав"язувати свої ідеали!
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