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17 березня • оновлено в 10:48
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Вінні Харлоу з'явилася на обкладинці модного журналу

1.1т
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Канадська супермодель і активістка із захворюванням вітіліго (порушенням пігментації шкіри) Вінні Харлоу з'явилася на обкладинці модного журналу Grazia Italia.

Кадри фотозйомки були опубліковані на її сторінці в соціальній мережі Instagram.

Модель з рідкісним захворюванням шкіри з'явилася на обкладинці модного журналу

instagram.com/winnieharlow

На фотографіях 25-річна знаменитість зображена в білій сорочці, пуловері в жовто-руду клітинку і коротких жовтих шортах Fendi.

Модель з рідкісним захворюванням шкіри з'явилася на обкладинці модного журналу

instagram.com/winnieharlow

Також на Харлоу надіті гольфи бежевого кольору і білі туфлі на масивному каблуці. В руках вона тримає яскраво-жовтий клатч.

Cover of @grazia_it in head to toe @fendi 💛 stay strong Italy I love you 🇮🇹 #FisforFuture 🌍

Публікація від ♔Jamaican Canadian♔ (@winnieharlow)

Раніше, OBOZREVATEL пропонував читачеві побачити топ-5 популярних моделей, які хворіють рідкісними генетичними захворюваннями.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
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