Модель з рідкісним захворюванням шкіри з'явилася на обкладинці модного журналу

Канадська супермодель і активістка із захворюванням вітіліго (порушенням пігментації шкіри) Вінні Харлоу з'явилася на обкладинці модного журналу Grazia Italia.
Кадри фотозйомки були опубліковані на її сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/winnieharlow
На фотографіях 25-річна знаменитість зображена в білій сорочці, пуловері в жовто-руду клітинку і коротких жовтих шортах Fendi.
instagram.com/winnieharlow
Також на Харлоу надіті гольфи бежевого кольору і білі туфлі на масивному каблуці. В руках вона тримає яскраво-жовтий клатч.
Cover of @grazia_it in head to toe @fendi 💛 stay strong Italy I love you 🇮🇹 #FisforFuture 🌍
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