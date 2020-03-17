Модель з рідкісним захворюванням шкіри з'явилася на обкладинці модного журналу

Канадська супермодель і активістка із захворюванням вітіліго (порушенням пігментації шкіри) Вінні Харлоу з'явилася на обкладинці модного журналу Grazia Italia.

Кадри фотозйомки були опубліковані на її сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/winnieharlow

На фотографіях 25-річна знаменитість зображена в білій сорочці, пуловері в жовто-руду клітинку і коротких жовтих шортах Fendi.

instagram.com/winnieharlow

Також на Харлоу надіті гольфи бежевого кольору і білі туфлі на масивному каблуці. В руках вона тримає яскраво-жовтий клатч.

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