"Він їм дарував душу!" Ротару і Пугачова оскандалилися через смерть поета Росії

На прощання зі знаменитим радянським і російським поетом Миколою Зінов'євим, який помер 17 серпня, не прийшов жоден з виконавців його хітів.

Як передає tvc.ru, Зінов'єв писав для таких зірок естради, як Алла Пугачова, Софія Ротару, Валерій Леонтьєв, Йосип Кобзон, Ігор Ніколаєв й інших, але ніхто з них особисто не прийшов попрощатися з поетом, обмежившись вінками.

"Я не буду судити - це їхні проблеми. Але він же їм дарував, душу дарував! Відкривав їм душу! Я не знаю, чому так відбувається. І, в принципі, він досить драматично закінчив. Як великі поети. Вони практично всі трагічно йдуть", - прокоментував народний артист РРФСР Олександр Михайлов.

Микола Зінов'єв народився в 1945 році в Москві. Закінчив Літературний інститут імені А. М. Горького. Найпершу пісню на вірші Зінов'єва "Політ на дельтаплані" в 1982 році виконав Валерій Леонтьєв, потім послідували пісні у виконанні Софії Ротару "Червона стріла" і "А музика звучить".

Всього Микола Зінов'єв написав понад 200 пісень. Найбільшу популярність здобула композиція "Паромщик" з музикою Ігоря Ніколаєва, з нею в 1985 році примадонна російської естради Алла Пугачова стала фіналісткою телевізійного фестивалю "Пісня року".

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