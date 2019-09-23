"Вимкнув звук через крики Бузової": в мережі розгромили новий "Форт Боярд"

У неділю, 22 вересня, на російському телеканалі СТС відбулася прем'єра оновленої програми "Форт Боярд". Так, її відразу ж розкритикували в мережі.

Ведучим телегри став музикант Сергій Шнуров. А штурмували форт актриса Катерина Кузнєцова, шеф-кухар і телеведучий Олександр Белькович, співачка Ольга Бузова, стиліст Олександр Рогов і танцюрист Євген Папунаішвілі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Команда Бузової першою підкорила "Форт Боярд" Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на перший випуск "Форт Боярда". Вони написали, що шоу занадто награне і "показне". Крім того, деякі попросили більше не кликати на такі проєкти таких персонажів, як Бузова.

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишні учасники британського шоу "Love Island" розповіли, як проект згубно вплинув на їх психічне здоров'я. За словами Алекса Міллера, у нього з'явилися думки про суїцид після того, як він повернувся до звичайного життя і роботи будівельника.

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