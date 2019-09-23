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23 вересня • оновлено в 12:26
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"Вимкнув звук через крики Бузової": в мережі розгромили новий "Форт Боярд"

1.3т Читати матеріал російською

У неділю, 22 вересня, на російському телеканалі СТС відбулася прем'єра оновленої програми "Форт Боярд". Так, її відразу ж розкритикували в мережі.

Ведучим телегри став музикант Сергій Шнуров. А штурмували форт актриса Катерина Кузнєцова, шеф-кухар і телеведучий Олександр Белькович, співачка Ольга Бузова, стиліст Олександр Рогов і танцюрист Євген Папунаішвілі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Вимкнув звук через крики Бузової": в мережі розгромили новий "Форт Боярд"

Команда Бузової першою підкорила "Форт Боярд"

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на перший випуск "Форт Боярда". Вони написали, що шоу занадто награне і "показне". Крім того, деякі попросили більше не кликати на такі проєкти таких персонажів, як Бузова.

"Вимкнув звук через крики Бузової": в мережі розгромили новий "Форт Боярд"
"Вимкнув звук через крики Бузової": в мережі розгромили новий "Форт Боярд"
"Вимкнув звук через крики Бузової": в мережі розгромили новий "Форт Боярд"
"Вимкнув звук через крики Бузової": в мережі розгромили новий "Форт Боярд"

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишні учасники британського шоу "Love Island" розповіли, як проект згубно вплинув на їх психічне здоров'я. За словами Алекса Міллера, у нього з'явилися думки про суїцид після того, як він повернувся до звичайного життя і роботи будівельника.

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Особи
Ольга Бузова Сергій Шнуров
Місце
Росія
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
хвостоголовые,вам же запретили смотреть русское ТВ
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