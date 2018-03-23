УкрEngРус
Регистрация
СпортДля неї

Викликали поліцію: відома російська співачка побилася в літаку

3.6тЧитати новину російською

Відома російська співачка Любов Успенська влаштувала бійку в літаку через собачку.

На рейсі 1762, який прямував з Москви до Омська, виконавиця влаштувала скандал, відмовившись підкорятися вимогам бортпровідниці, передають "Народні новини".

За правилами авіаперевезень, тварини повинні бути прибрані в переноску. Успенська відмовилася виконувати вимоги бортпровідниці, влаштувавши з нею бійку. Співачка відштовхнула співробітницю екіпажу. У справу втрутилася поліція. У підсумку, Успенську зняли з рейсу.

Новини
62-річна Успенська спокушала Кіркорова прозорим вбранням

Пізніше вона все-таки полетіла до Омська.

Як повідомляв "Обозреватель", Успенська викликала фурор на церемонії вручення премії "Шансон-2017", з'явившись на захід в Кремлівський палац у вельми відвертому вбранні.

Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
Поділитися у Facebook

Наші блоги