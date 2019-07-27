Виклик прийнято: названо нових учасників шоу "Танці з зірками-2019"

Новими учасниками популярного шоу "Танці з зірками" стали ведуча "Сніданок з "1+1" Людмила Барбір, актриса Ксенія Мішина і актор Олексій Яровенко.

Про це стало відомо завдяки "#танціззіркаміchallenge", який проходить в офіційному Instagram-каналі проекту.

Так, першими названими учасниками нового сезону стали телеведучий Володимир Остапчук, зірка "Дізельшоу" Вікторія Булітко, актор Михайло Кукуюк та Надія Матвєєва.

Фото: 1 + 1

Далі дискобол відправився до Олексія Яровенка та Ксенії Мішиної, які відомі за серіалами "Гарний хлопець", "У неділю рано зілля копала" і "Фортечна". Обидва прийняли виклик. Після естафету прийняла Людмила Барбір, а дискобол із запрошенням надсилається до телеведучого і ресторатора Даніеля Салема і співачці Слави Камінської.

Нагадаємо, раніше в мережі розгорілися суперечки навколо нового сезону – багато шанувальників шоу бажають побачити на паркеті українського музиканта Потапа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі імена всіх членів журі нового сезону шоу "Танці з зірками". Ними стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.

Також OBOZREVATEL згадував докладніше про кожен переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні. Про те, як вони змінилися в 2019 році, читайте за посиланням.

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