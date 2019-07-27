Виклик прийнято: названо нових учасників шоу "Танці з зірками-2019"

Новими учасниками популярного шоу "Танці з зірками" стали ведуча "Сніданок з "1+1" Людмила Барбір, актриса Ксенія Мішина і актор Олексій Яровенко.
Про це стало відомо завдяки "#танціззіркаміchallenge", який проходить в офіційному Instagram-каналі проекту.
Так, першими названими учасниками нового сезону стали телеведучий Володимир Остапчук, зірка "Дізельшоу" Вікторія Булітко, актор Михайло Кукуюк та Надія Матвєєва.
Фото: 1 + 1
Далі дискобол відправився до Олексія Яровенка та Ксенії Мішиної, які відомі за серіалами "Гарний хлопець", "У неділю рано зілля копала" і "Фортечна". Обидва прийняли виклик. Після естафету прийняла Людмила Барбір, а дискобол із запрошенням надсилається до телеведучого і ресторатора Даніеля Салема і співачці Слави Камінської.
Ось вона – перша четвірка учасников нового сезону # танціззіркамі 🔥 Твоя улюблена телеведуча Надія Матвєєва, зірка комедії "Свінгері" Михайло Кукуюк, акторка "Дизель шоу" Вікторія Булітко, телеведучий 1 + 1 і шоумен Володимир Остапчук Вже скоро запалюватімуть на головному паркеті країни. Кого з ціх учасников будеш підтрімуваті? Зізнавайся 😉 @nadezhda_matveeva_nadya @bulitka @kukuyuk_michael @vova_ostapchuk
# танціззіркаміchallenge триває 🎉 Ведуча @snidanok Людмила Барбір @ liudmila.barbir, зірка серіалу "Кріпосна" та "У неділю зранку зілля копала" Ксенія Мішина @ misha.k.ua, актор серіалу "Кріпосна" і просто красунчик Олексій Яровенко Готові дива учасниками нового вибухово сезону # танціззіркамі. Тім годиною чарівний дискобол Із запитаних прямує до телеведуча и ресторатора Даніеля Салема та співачкі Слави Камінської. Чи Погода @daniel_jihad_salem взяти участь в шоу? А, можливо, @babaslavka знову повернеться на паркет? Пиши свои здогадкі 😉 # танціззіркамі
Нагадаємо, раніше в мережі розгорілися суперечки навколо нового сезону – багато шанувальників шоу бажають побачити на паркеті українського музиканта Потапа.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі імена всіх членів журі нового сезону шоу "Танці з зірками". Ними стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.
Також OBOZREVATEL згадував докладніше про кожен переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні. Про те, як вони змінилися в 2019 році, читайте за посиланням.
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