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В'їхали у кладовищу: "Місіс світу-2018" трагічно загинула

24.8тЧитати новину російською

У Киргизстаі у ніч з 2 на 3 червня в ДТП загинула 30-річна Сания Шакірова, яка на конкурсі краси Miss Universe Beauty - 2018 перемогла в номінації "Missis World".

Аварія сталася на трасі Баликчи - Ананьєва - Каракол. Водій таксі, в якому перебувала Санія Шакірова, не впорався з керуванням і в'їхав у стіну, що захищає кладовище, передає Sputnik Киргизстан.

У машині марки Ravon перебували три людини.

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"Пасажир машини 38-річний С. Р. доставлений в обласну лікарню. Водій доставлений в Бішкекський науково-дослідний центр травматології та ортопедії", - розповіли в місцевій поліції.

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Санія Шакірова була заміжня, але розлучилася. Виховувала трьох дітей, старшій 12 років.

Вона володіла кількома салонами краси у Киргизстані, а також школою-салоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нью-Йорку у віці 47 років трагічно загинула екс-модель Playboy Стефані Адамс, випавши разом з 7-річною дитиною з 25-го поверху.

Місце
Киргизстан
Об'єкт
ДТП
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