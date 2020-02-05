"Дякую за любов!" Відомий український співак оголосив, що йде зі сцени: відео

Відомий український музикант, фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський заявив, що припиняє свою творчу кар'єру.
Гучне рішення він озвучив у середу, 5 лютого, одразу після судового засідання щодо підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта і волонтера Андрія Антоненка. Положинський записав відеозвернення та опублікував на сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"На жаль, не можу сказати нічого приємного. Для мене то дуже болючий момент. Так збіглося, що я вирішив припинити свою участь у значній частині свого життя – я більше не буду виступати з "Тартаком". Це все дуже сумно, непросто й боляче. Я зрозумів, що більше не можу", – сказав музикант.
Положинський пішов із "Тартака"
Факти
Це були прекрасні роки. Ми подарували багато прекрасних моментів. Прошу втриматися від публічних питань. Дякую за вашу любов і підтримку!" – поділився він.
Положинський пішов із "Тартака"
lviv.vgorode.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше слідчі допитали Положинського у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це він особисто повідомив у Facebook, опублікувавши відео після допиту. Положинський зазначив, що спілкування відбувалося в присутності адвоката Андрія Антоненка – одного з підозрюваних і товариша музиканта.
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