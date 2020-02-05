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7 лютого • оновлено в 09:29
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"Дякую за любов!" Відомий український співак оголосив, що йде зі сцени: відео

54.2т
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Відомий український музикант, фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський заявив, що припиняє свою творчу кар'єру.

Гучне рішення він озвучив у середу, 5 лютого, одразу після судового засідання щодо підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта і волонтера Андрія Антоненка. Положинський записав відеозвернення та опублікував на сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"На жаль, не можу сказати нічого приємного. Для мене то дуже болючий момент. Так збіглося, що я вирішив припинити свою участь у значній частині свого життя – я більше не буду виступати з "Тартаком". Це все дуже сумно, непросто й боляче. Я зрозумів, що більше не можу", – сказав музикант.

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Положинський пішов із "Тартака"

Положинський пішов із "Тартака"

Факти

Це були прекрасні роки. Ми подарували багато прекрасних моментів. Прошу втриматися від публічних питань. Дякую за вашу любов і підтримку!" – поділився він.

Положинський пішов із "Тартака"

Положинський пішов із "Тартака"

lviv.vgorode.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше слідчі допитали Положинського у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це він особисто повідомив у Facebook, опублікувавши відео після допиту. Положинський зазначив, що спілкування відбувалося в присутності адвоката Андрія Антоненка – одного з підозрюваних і товариша музиканта.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Олександр Положинський Сашко Положинський
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Коментарі
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Юрий Коваленко
Юрий Коваленко
собственно говоря что бы уйти со сцены на нее сначала нужно зайти...Как певец он ноль!!!
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Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
Нехай щастить, Сашко!
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Петров Александр
Петров Александр
Знать бы ещё кто это. Пишут так, как будто все должны знать какую-то деревенскую певичку. Ха-ха
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