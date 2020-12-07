Відомий співак розповів про романтичне листування з Меган Маркл

Британський музикант та переможець шоу X-Factor Метт Кардл розповів про своє листування з Меган Маркл у 2015 році. Артист спілкувався із зіркою і домовлявся про побачення незадовго до того, як вона познайомилася з принцом Гаррі.

Такими подробицями Кардл поділився в інтерв'ю виданню The Sun. За словами музиканта, Маркл сама написала йому після його виступу на популярному шоу і стежила за ним у соцмережах. Після цього пара довго обмінювалася повідомленнями й домовлялася про побачення, яким так і не судилося відбутися.

"Це була дуже дивна ситуація. Дуже дивна. І я дійсно не знаю, як все сталося. Мені здавалося, що це кумедно, але це приголомшливі спогади", – поділився Метт Кардл.

Він також зазначив, що був задоволений такою ініціативою до своєї особистості з боку актриси, але згодом в його житті з'явилася інша дівчина, 29-річна Ембер Хернаман. А Меган Маркл познайомилася тоді з принцом Гаррі.

Цікаво, що Меган почала спілкуватися з Меттом майже лдразу після свого розлучення з режисером Тревором Енгельсоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина британського принца Гаррі, колишня американська актриса Меган Маркл втратила другу дитину. Вона перенесла викидень після переїзду з Великобританії в США.