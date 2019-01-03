Відомий російський телеведучий потрапив до лікарні: що сталося

81-річний відомий російський телеведучий і журналіст Микола Дроздов потрапив до лікарні зі зламаним ребром.

Як з'ясувалося, травму він отримав під час зарядки. "Ребро зламане. Нічого страшного, скоро заживе", – прокоментував він ТАСС свою госпіталізацію.

За словами Дроздова, вже у четвер, 3 січня, його відпустять додому.

Микола Дроздов Teleprogramma.pro

Телеведучий зізнався, що нерідко отримує травми. "Увесь час щось робиш, стрибаєш, зарядку робиш... Завтра вже додому, не хвилюйтеся", – додав він.

Як відомо OBOZREVATEL, Дроздов раніше не раз різко висловлювався про українців і навіть потрапив у базу "Миротворця".

На його думку, українці і росіяни повинні стати єдиним народом.

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