МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

Відомий російський телеведучий потрапив до лікарні: що сталося

4.1тЧитати матеріал російською

81-річний відомий російський телеведучий і журналіст Микола Дроздов потрапив до лікарні зі зламаним ребром.

Як з'ясувалося, травму він отримав під час зарядки. "Ребро зламане. Нічого страшного, скоро заживе", – прокоментував він ТАСС свою госпіталізацію.

За словами Дроздова, вже у четвер, 3 січня, його відпустять додому.

Новини
“Вернуть русское начало”: український телеведучий зганьбився на російському ТБ

Микола Дроздов

Микола Дроздов

Teleprogramma.pro

Телеведучий зізнався, що нерідко отримує травми. "Увесь час щось робиш, стрибаєш, зарядку робиш... Завтра вже додому, не хвилюйтеся", – додав він.

Як відомо OBOZREVATEL, Дроздов раніше не раз різко висловлювався про українців і навіть потрапив у базу "Миротворця".

На його думку, українці і росіяни повинні стати єдиним народом.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Микола Дроздов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
40 tetigistus
40 tetigistus
Хороший дедушка) Здоровья)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги