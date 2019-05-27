Відомий російський комік потрапив у базу "Миротворця": у чому його звинувачують

Російський комік і шоумен Михайло Галустян потрапив у базу сайту "Миротворець" за поїздки до Криму після анексії і відкриту підтримку лідера Росії Володимира Путіна.
Про це свідчить інформація, яка була опублікована ресурсом.
"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації анексії АР Крим. Незаконна комерційна діяльність у анексованому Криму", – йдеться у файлі Галустяна.
Скріншот
Скріншот
Зокрема, артисту пригадали зйомки фільму "Артек. Велика мандрівка" в березні 2019 року, в якому він не тільки зіграв, але і виконав обов'язки продюсера.
Крім того, Галястян був помічений у військово-патріотичних заходах за підтримки міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Артист також виступав на останніх президентських виборах за кандидатуру Володимира Путіна.
Михайло Галустян
АіФ
Олександр Ревва і Михайло Галустян
Sputnik Вірменія
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка й актриса Анна Семенович потрапила в базу сайту "Миротворець" за порушення кордону України при відвідуванні так званої "Л/ДНР".
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