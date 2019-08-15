Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Відома російська блогерша порадувала мережу "вагітними" фото

1.7т Читати матеріал російською

Російська телеведуча, співачка і відеоблогер Іда Галич, яка чекає дитину, буквально підірвала мережу своїми новими фото.

Знімки з округленим животом знаменитості опублікував "СтарХит". Відзначається, що майбутню маму помітили на вулицях Монако.

Галич була одягнена в одяг вільного крою. Час від часу вона клала руки на живіт, погладжуючи його, пишуть журналісти.

Новини
"Ви вагітна?" Користувачів мережі спантеличив пост Лорак про материнство

Іда Галич

Іда Галич

Цікавий стан Галич викликало величезний інтерес у користувачів. Запит про її вагітність в Google – один із найпопулярніших.

Відома російська блогерша порадувала мережу "вагітними" фото
Відома російська блогерша порадувала мережу "вагітними" фото

Іда Галич колишня КВНщиця і учасниця шоу "Comedy Баттл". За її Instagram стежать близько 5,4 млн передплатників. Вона знімає короткі смішні відео про взаємини дівчат і хлопців. Минулої весни Галич вийшла заміж за Алана Басієва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інтернет-користувачі рознесли нове сміливе фото екс-учасниці групи "ВІА Гра" Санти Дімопулос, яка незабаром стане мамою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...