Відома російська блогерша порадувала мережу "вагітними" фото

Російська телеведуча, співачка і відеоблогер Іда Галич, яка чекає дитину, буквально підірвала мережу своїми новими фото.

Знімки з округленим животом знаменитості опублікував "СтарХит". Відзначається, що майбутню маму помітили на вулицях Монако.

Галич була одягнена в одяг вільного крою. Час від часу вона клала руки на живіт, погладжуючи його, пишуть журналісти.

Іда Галич

Цікавий стан Галич викликало величезний інтерес у користувачів. Запит про її вагітність в Google – один із найпопулярніших.

Іда Галич – колишня КВНщиця і учасниця шоу "Comedy Баттл". За її Instagram стежать близько 5,4 млн передплатників. Вона знімає короткі смішні відео про взаємини дівчат і хлопців. Минулої весни Галич вийшла заміж за Алана Басієва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інтернет-користувачі рознесли нове сміливе фото екс-учасниці групи "ВІА Гра" Санти Дімопулос, яка незабаром стане мамою.

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