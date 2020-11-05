Зірки, яким пластика зруйнувала кар'єру

Пластика сьогодні – популярний засіб повернення молодості зірок. Ще б пак – за одну операцію можна прибрати зморшки і обвислу шкіру, зробити голлівудську посмішку і "скинути" декілька кілограмів. Але буває, що пластичний хірург своїм скальпелем "перекреслює" життя знаменитостей і ділить її на "до" і "після".

OBOZREVATEL розповідає про зіркових красунь, яким зміна зовнішності коштувало кар'єри.

Людмила Гурченко була тією радянською кінодивою, на яку намагалися рівнятися практично всі жінки. Досягти такої ж тонкої талії, зробити таку ж зачіску – це було метою багатьох представниць прекрасної статі.

Коли Гурченко вже було за п'ятдесят, вона вирішила будь-що не стало повернути собі молодість і красу. Точно невідомо, скільки пластичних операцій зробила актриса, але експерти після її смерті в один голос твердили: зірка зробила більше 10 втручань і результат був, на жаль, "на обличчя".

Знаменита Катя Тихомирова, кумир мільйонів жінок всього СРСР, акторка Віра Алентова захопилася пластикою ще в середині 1990-х років. Спочатку все було нормально: кругова підтяжка обличчя і блефаропластика освіжили обличчя зірки.

Але Алентова захопилася і це зіграло з нею злий жарт – через численні операції на її обличчі з'явилися рубці, очі стали різного розміру, а губи перекосило. При цьому, чим старше Алентова стає, тим помітніше сліди невдалої пластики.

Зірка Дженніфер Грей запалала після виходу фільму "Брудні танці", де актриса разом з Патріком Суейзі виконала один з найвідоміших танців в історії кіно. Всі запам'ятали і полюбили Грей за її природну красу – кучеряві коротке волосся, а також неповторний ніс.

Однак, актриса, всупереч любові шанувальників, таких захоплень не відчувала і мріяла зробити собі ринопластику – змінити форму носа. Операція була зроблена, але результат коштував Грей кар'єри, адже з клініки вона вийшла зовсім іншою людиною, втративши свою фірмову "родзинку".

Еммануель Беар була однією з найкрасивіших актрис 1980-х років у Франції. У 2003 році Беар стала "дівчиною з обкладинки" французького Elle і журнал розійшовся буквально за добу. Знімки моделі друкували в закордонних журналах, а модельні агентства запрошували дівчину до співпраці. Але це було неможливо.

Все тому, що фото актриси зі спини були зроблені не випадково – це був єдиний ракурс, в якому не було видно наслідків жахливої пластики. Вперше Беар зробила операцію, збільшила губи, в 1989 році і цей досвід став фатальним. Інфекція, а потім і неправильна форма повністю зіпсувала обличчя актриси, змінивши її до невпізнання і згубивши кар'єру.

Сьогодні колись відома модель живе на самоті і активно виступає проти пластичної хірургії, розповідаючи про свій травмуючий досвід.

Американська модель і актриса Сідні Ром, можна сказати, "витягла щасливий квиток" в житті. Народившись в родині власника заводу з виробництва пластмаси, дівчинка з дитинства ні в чому не знала відмови. Не підвела і зовнішність: італійські коріння надали її обличчю витонченість і аристократичність, що зробило її справжньою зіркою 1970-х. При цьому, слава Ром прокотилася по всьому світу – навіть в СРСР, де в ту пору був "Залізна завіса", актрису знали, адже відеокліп на її пісню "Hearts" крутили цілими днями.

Крім того, підтягнута фігурка Ром часто мелькала по телебаченню – актриса стала вести уроки ритмічної гімнастики, складаючи конкуренцію Джейн Фонді. Однак, роки пройшли, привабливість моделі почала сходити нанівець і тоді вона зважилася на першу пластичну операцію. Ром не змогла зупинитися, роблячи підтяжку за підтяжкою і врешті-решт, стала схожа на ляльку з натягнутою посмішкою "до вух". В результаті, модель перестала з'являтися на публіці і разом з чоловіком живе в Італії, виховуючи двох усиновлених дітей в Бразилії.

Мег Райан пам'ятають багато за ролями в культових романтичних фільмах "Вам лист" і "Несплячі в Сіетлі". Актриса залишалася популярною і в зрілі роки, але тим не менш, загорілася ідеєю пластики – їй хотілося зберегти пухкі губки і "ямочки" на щоках. У зв'язку з цим, на початку 2000-х років Райан зникла з усіх світських заходів, почавши "боротьбу за молодість".

Однак, тріумфального повернення не вийшло: актрису просто не впізнали. Губи були набагато пухліші, вилиці через закачані в них філерів дуже опуклими. Таким чином, актриса позбулася свого обличчя і кар'єри – з середини 2000-х у Райан майже немає головних ролей, а після 2015 актриса "взяла паузу".

Мелані Гріффіт з ранньої молодості відрізнялася вельми норовливим характером – скандали з світської хроніки, захоплення наркотиками і алкоголем, все це було в житті актриси. Однак, це не завадило їй вийти заміж за Антоніо Бандераса і прожити з ним у шлюбі 18 років. Правда, характер часто ускладнював життя подружжя – Гріффіт неодноразово проходила реабілітацію від болезаспокійливих, а також їй поставили діагноз "епілепсія".

Пластикою Гріффіт захопилася в кінці 2000-х років і зробила дві операції. Практично відразу шлюб почав тріщати по швах: Бандерас залишився незадоволений зовнішністю дружини. Наступні операції поліпшення не дали і кар'єра актриси пішла під укіс. Незабаром розвалився і шлюб з Бандерасом.

Однак, актриса не зламалася – вона знайшла себе в танцях, а також пише колонку театрального критика в "Нью-Йорк таймс".

Рене Зеллвегер – один із символів 2000-х років. Її чарівну, пухку і саркастичну Бріджит Джонс пам'ятають багато хто. У наступні роки Зеллвегер зіграла в продовженнях культового фільму, а також в комедії "Замерзла з Майамі", "Кохання поза правилами" та інших картинах.

В середині 2010-х актриса різко пропала з екранів і перестала зніматися в кіно, в пресу просочилася інформація про невдалу пластику зірки. Коли в 2018 році Зеллвегер повернулася в кіно і презентувала фільм "Джуді" про легендарну Джуді Гарленд, багато хто помітив: з кольором обличчя у актриси щось не так. Експерти вважають, що зірка пройшла лазерну терапію особи, яка виявилася невдалою.

Зараз вже мало хто пам'ятає Донателлу Версаче до пластики – настільки широко тиражувати фотографії дизайнера після невдалих спроб змінити зовнішність. Проте, в 1997 році, після загибелі Джанні Версаче, його молодша сестра Донателла взяла в свої руки управління модним будинком. Слідом за захопленням модою і роботою, прийшло і бажання змінити себе.

Перші операції Версаче зробила ще в кінці 1990-х і після цього змін втратила рахунок. До 60-ти років дизайнер вставила в щоки філери, накачала губи і зробила кілька підтяжок особи, а також збільшила груди, але від якоїсь "мужності" в образі не змогла позбутися.

Актриса і співачка Хаді Монтаг впевнено піднімалася до зоряного Олімпу і особливо їй в цьому допомогло реаліті-шоу "Голлівудські пагорби". Але потім Монтаг захопилася пластикою. Перші операції вона зробила в 2007 році – збільшила губи, зробила ринопластику. Потім в січні 2010 року актриса розповіла про те, що за один день їй зробили 10 операцій: ліфтинг брів, пиннинг вух, зменшення підборіддя. Знову ринопластика і друге збільшення грудей. При цьому, зірка ледь не померла від великої кількості наркозу.

У 2010 Монтаг також повідомила, що хоче зробити повторну операцію по зменшенню грудей, але через смерть лікаря так і не ризикнула знову лягати під ніж. Правда, суті це не змінило: "перероблена" актриса виглядає, як лялька Барбі.

Актриса відома ролями у фільмах "Американський пиріг", "Великий Лебовські" і в серіалі "Клініка". Крім того, Рід по праву носила звання секс-символа Голлівуду початку 2000-х років і вважалася однією з найперспективніших актрис свого покоління.

Однак, до середини 2000-х шанувальники помітили, що Рід змінилася в гіршу сторону. Актриса сильно схудла, а крім того була помітна невдала пластика і збільшення грудей. Згодом, з'явилися чутки, що зірка хвора на анорексію.

Зараз Рід проходить реабілітацію і не виключає тріумфального повернення на сцену.

В кінці 1990-х Лара Фінн Бойл була однією з найзнаменитіших актрис Голлівуду – все завдяки ролі в гучному серіалі "Твін Пікс", яка зробила дівчину зіркою. У фільмографії прогримів ще один серіал – "Практика", а також фільм "Люди в чорному 2", після чого кар'єра пішла на спад.

Причин цьому дві. З чуток, характер Бойл і ставлення до режисерів залишали бажати кращого. Друга причина – це захоплення пластикою, які розділили життя актриси на "до" і "після", настільки вона змінилася після операцій.