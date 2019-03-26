"Від Лазарєва?" Лорак заінтригувала мережу загадковим фото

Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, похвалилася в мережі букетом червоних троянд.

Відповідний знімок артистка опублікувала в своєму Instagram. Фото, на якому вона блиснула посмішкою, Лорак підписала "Life is beautiful".

Користувачі одразу взялися розгадувати, хто ж презентував співачці квіти. Більшість фанатів припустили, що букет Лорак подарував російський співак Сергій Лазарєв, роман із яким їй приписують уже не вперше.

"Хто ж подарував?", "Може Сергій?", "Хто таку красу подарував? Лазарєв? Життя прекрасне, коли про вас піклуються", – написали в коментарях.

Більшість також відзначили квітучий вигляд Лорак, який наштовхнув користувачів на думку про нові стосунки співачки.

"Просто світитеся від щастя", "Щаслива дуже", "Мабуть, у когось було рандеву", – прокоментували вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак і Сергій Лазарєв разом провели канікули на популярному американському курорті Маямі. Також пізніше стало відомо, що разом з Лорак і Лазарєвим відпочивали російський поп-король Філіп Кіркоров і українська гімнастка Лілія Подкопаєва.

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