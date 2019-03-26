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"Від Лазарєва?" Лорак заінтригувала мережу загадковим фото

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Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, похвалилася в мережі букетом червоних троянд.

Відповідний знімок артистка опублікувала в своєму Instagram. Фото, на якому вона блиснула посмішкою, Лорак підписала "Life is beautiful".

Користувачі одразу взялися розгадувати, хто ж презентував співачці квіти. Більшість фанатів припустили, що букет Лорак подарував російський співак Сергій Лазарєв, роман із яким їй приписують уже не вперше.

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"Від Лазарєва?" Лорак заінтригувала мережу загадковим фото

"Хто ж подарував?", "Може Сергій?", "Хто таку красу подарував? Лазарєв? Життя прекрасне, коли про вас піклуються", – написали в коментарях.

Більшість також відзначили квітучий вигляд Лорак, який наштовхнув користувачів на думку про нові стосунки співачки.

"Просто світитеся від щастя", "Щаслива дуже", "Мабуть, у когось було рандеву", – прокоментували вони.

"Від Лазарєва?" Лорак заінтригувала мережу загадковим фото
"Від Лазарєва?" Лорак заінтригувала мережу загадковим фото
"Від Лазарєва?" Лорак заінтригувала мережу загадковим фото
"Від Лазарєва?" Лорак заінтригувала мережу загадковим фото
"Від Лазарєва?" Лорак заінтригувала мережу загадковим фото
"Від Лазарєва?" Лорак заінтригувала мережу загадковим фото
"Від Лазарєва?" Лорак заінтригувала мережу загадковим фото
"Від Лазарєва?" Лорак заінтригувала мережу загадковим фото
"Від Лазарєва?" Лорак заінтригувала мережу загадковим фото

🌹 Life is beautiful ..

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак і Сергій Лазарєв разом провели канікули на популярному американському курорті Маямі. Також пізніше стало відомо, що разом з Лорак і Лазарєвим відпочивали російський поп-король Філіп Кіркоров і українська гімнастка Лілія Подкопаєва.

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Особи
Ані ЛоракСергій Лазарєв
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Camen Victor
Camen Victor
На свидание с Кобзоном идет.
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