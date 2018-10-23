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ДТП із ''Дизель Шоу'': у мережі з'явилося ексклюзивне відео із загиблою Поплавською

29.6тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося ексклюзивне відео із актрисою Мариною Поплавською, яка загинула в результаті ДТП під Києвом.

Запис опублікував відомий комік, учасник "Дизель Шоу" Євген Сморигін на своїй сторінці в Instagram у вівторок, 23 жовтня.

"Три дні Марини немає із нами... Але вона буде жива завжди. У мене є відеозаписи, які ніхто ніколи не бачив. Думаю, вам буде цікаво побачити її "без гриму". Простою, життєрадісною, веселою... Ми часто співали із нею. Цей запис я зробив в Одесі — в ніч перед концертом у номері готелю", — розповів артист.

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Три дні Марини немає з нами ... Але вона буде жива завжди. У мене є відеозаписи, які ніхто ніколи не бачив. Думаю, вам буде цікаво побачити її "без гриму". Простою, життєрадісною, весело... Ми часто співали з нею. Цей запис я зробив в Одесі - в ніч перед концертом у номері готелю. # Мариназнами Друзі: @bulitka @ yamo4ka @o_ivanitsa @dizelmano @dizelgan @berezhoks @dizelstudio у вас напевно є подібні відео, фотки. Давайте, хоча б протягом 9 днів, поки вона з нами, викладати смішну, забавну, радісну Маришку. Вона зараз бачить тільки наші сльози і смуток ... Можливо, я не правий, поправте мене... Але мені здається їй зараз потрібні наші усмішки. Адже на посмішки і сміх вона витратила все життя! # дизельшоу # маринапоплавска

Допіс, Поширення Євген Сморигін (@smorigin_evgeni)

Нагадаємо, що вранці 20 жовтня за Києвом автобус із акторами гумористичного "Дизель Шоу" потрапив в аварію, у результаті якої загинула відома актриса Марина Поплавська, а ще двоє акторів були госпіталізовані.

Пізніше у мережі показали останні кадри з акторами "Дизель Шоу" перед трагічною поїздкою в автобусі, який потрапив у смертельну ДТП дорогою зі Львова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в суді водій "Дизель Шоу" розповів про момент смертельної ДТП.

Особа
Марина Поплавська
Місце
Україна
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Да срать на эту дохлую жируху, Дайте ей хероя всраины и пусть гниёт себе. Пишите лучше чё там у кацапов.
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