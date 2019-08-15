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"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності

5.2т Читати матеріал російською

Режисерами "Ходи гідності" до Дня Незалежності України стали кліпмейкер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко, які, ймовірно, будуть вчити військових "як правильно марширувати".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив військовий Олексій Кобзар. Так, за його словами перша репетиція маршу, ініційованого Офісом президента, відбулася15 серпня на авіаційному заводі "Антонов" в Києві. На неї прибули оркестри, техніка і військові з різних підрозділів. Також на репетиції були присутні люди з "Кварталу".

"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності

Алан Бадоєв на підготовці "Ходи гідності" до Дня Незалежності

Фото з Facebook

"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності

Подготовка "Ходи гідності" до Дня Незалежності

Фото з Facebook

"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності

Подготовка "Ходи гідності" до Дня Незалежності

Фото з Facebook

Новини
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Зазначимо, що підписники Кобзаря бурхливо відреагували на те, що підготовкою маршу займеться Бадоєв. У коментарях до публікації вони почали жартувати на тему "чи будуть ведмеді на велосипедах" і "чи приїде Макс Барських".

"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності
"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності
"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності
"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності
"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності
"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності
"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності
"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності

Подготовка "Ходи гідності" до Дня Незалежності

Фото з Facebook

"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності

Подготовка "Ходи гідності" до Дня Незалежності

Фото з Facebook

"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку маршу Зеленського до Дня Незалежності

Подготовка "Ходи гідності" до Дня Незалежності

Фото з Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, як пройде День Незалежності в Києві.

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Місце
Україна Київ
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