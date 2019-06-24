Вакарчук був свідком: гітарист "Океану Ельзи" одружився

Сербський гітарист гурту "Океан Ельзи" Володимир Опсеніца одружився.

Про це повідомив лідер колективу Святослав Вакарчук на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Святослав був у друга першим свідком.

"Ну що, Влада всьо! Гордий бути першим дружбою!", — написав Вакарчук.

Весілля Опсеніци Інстаграм Вакарчука

Вакарчук був свідком Інстаграм Вакарчука

Опсеніца в гурті з 2014 року Інстаграм Вакарчука

Судячи за хештегами, весілля відбулося в грузинському місті Мцхета.

Також привітання з'явилися на офіційній сторінці гурту в Інстаграм. З нього стало відомо, що обраницю гітариста звуть Світлана. Інші подробиці поки невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 червня стало відомо про весілля співачки Аліни Гросу. Урочистіста подія пройшла у Венеції. Там помітили зірок Ірину Білик, Віталія Козловського, Павла Зіброва й інших.

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