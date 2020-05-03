В Україні визначили найкращі фільми року: список усіх переможців "Золотої Дзиґи-2020"

3 травня в Україні відбулася онлайн-церемонія четвертої національної кінопремії "Золота Дзиґа-2020". Головну нагороду в номінації "Кращий фільм" отримала стрічка "Мої думки Тихі" режисера Антоніо Лукіча.

Всього "Золоту Дзиґу" вручали в 22 номінаціях. Трансляція велася прес-службою проєкту (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

До участі в кінопремії було подано 88 повнометражних і короткометражних стрічок. Переможців оголошували ведучі Тимур Мірошниченко та Дар'я Трегубова.

Золота Дзиґа-2020 Скрін відео

Лідером за кількістю нагород стали "Мої думки Тихі" – вони отримали чотири статуетки. У фільмів "Вулкан" Романа Бондарчука і "Захар Беркут" Ахтема Сеітаблаєва – по три нагороди.

Список переможців:

Кращий фільм: "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча;

Кращий режисер: Наріман Алієв, "Додому";

Краща актриса: Ірма Вітовська, "Мої думки тихі";

Кращий актор: Ахтем Сеітаблаєв, "Додому";

Краща жіноча роль другого плану: Наталя Сумська, "Чорний ворон";

Краща чоловіча роль другого плану: Віктор Жданов, "Вулкан";

Кращий сценарій: "Мої думки тихі";

Кращий документальний фільм: "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" Наді Парфан;

Краща короткометражна анімація: "Любов" Микити Лиськова;

Кращий короткометражний ігровий фільм: "В нашій синагозі" Івана Орленка;

Кращий монтаж: "Фокстер і Макс";

Кращий звук: "Вулкан";

Краща операторська робота: "Вулкан";

Кращий дизайн костюмів: "Захар Беркут";

Кращий грим: "Захар Беркут";

Кращі візуальні ефекти: "Фокстер і Макс";

Краща музика: Тимур Полянські і Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня";

Краща пісня: "Мавка-Русалка" Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня".

Приз глядацьких симпатій отримав фільм "Крути 1918 року". Відкриттям року назвали Антоніо Лукіча. Приз за внесок у кінематограф отримала Ада Роговцева.

Як писав OBOZREVATEL 3 травня президент США Дональд Трамп анонсував показ фільму "Український обман: імпічмент, гроші Байдена, масові вбивства", в якому розповідається, зокрема, про події Майдану.