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3 травня • оновлено в 23:15
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В Україні визначили найкращі фільми року: список усіх переможців "Золотої Дзиґи-2020"

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3 травня в Україні відбулася онлайн-церемонія четвертої національної кінопремії "Золота Дзиґа-2020". Головну нагороду в номінації "Кращий фільм" отримала стрічка "Мої думки Тихі" режисера Антоніо Лукіча.

Всього "Золоту Дзиґу" вручали в 22 номінаціях. Трансляція велася прес-службою проєкту (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

До участі в кінопремії було подано 88 повнометражних і короткометражних стрічок. Переможців оголошували ведучі Тимур Мірошниченко та Дар'я Трегубова.

Золота Дзиґа-2020

Золота Дзиґа-2020

Скрін відео

Лідером за кількістю нагород стали "Мої думки Тихі" – вони отримали чотири статуетки. У фільмів "Вулкан" Романа Бондарчука і "Захар Беркут" Ахтема Сеітаблаєва – по три нагороди.

Список переможців:

  • Кращий фільм: "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча;

  • Кращий режисер: Наріман Алієв, "Додому";

  • Краща актриса: Ірма Вітовська, "Мої думки тихі";

  • Кращий актор: Ахтем Сеітаблаєв, "Додому";

  • Краща жіноча роль другого плану: Наталя Сумська, "Чорний ворон";

  • Краща чоловіча роль другого плану: Віктор Жданов, "Вулкан";

  • Кращий сценарій: "Мої думки тихі";

  • Кращий документальний фільм: "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" Наді Парфан;

  • Краща короткометражна анімація: "Любов" Микити Лиськова;

  • Кращий короткометражний ігровий фільм: "В нашій синагозі" Івана Орленка;

  • Кращий монтаж: "Фокстер і Макс";

  • Кращий звук: "Вулкан";

  • Краща операторська робота: "Вулкан";

  • Кращий дизайн костюмів: "Захар Беркут";

  • Кращий грим: "Захар Беркут";

  • Кращі візуальні ефекти: "Фокстер і Макс";

  • Краща музика: Тимур Полянські і Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня";

  • Краща пісня: "Мавка-Русалка" Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня".

Приз глядацьких симпатій отримав фільм "Крути 1918 року". Відкриттям року назвали Антоніо Лукіча. Приз за внесок у кінематограф отримала Ада Роговцева.

Як писав OBOZREVATEL 3 травня президент США Дональд Трамп анонсував показ фільму "Український обман: імпічмент, гроші Байдена, масові вбивства", в якому розповідається, зокрема, про події Майдану.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна
Теги
кіно видео
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