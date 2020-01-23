27 років тому: в "Сімпсонах" передбачили появу нового небезпечного вірусу

Творці культового американського мультсеріалу "Сімпсони" 27 років тому передбачили появу небезпечного коронавірусу.

Так, у 21 серії 4 сезону, яка вийшла у 1993 році вони показали, як один із працівників фабрики в Осаці (Японія) просив свого партнера не повідомляти керівнику, що у нього грип. Потім він кашлянув всередину коробки, яку вони готували для Гомера Сімпсона і відправив її в місто Спрінгфілд (США) (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

В "Сімпсонах" передбачили появу коронавірусу Скріншот з відео

Кадр з мультсеріалу "Сімпсони" Скріншот з відео

Зазначимо, що коли запечатана мікробами посилка прибула в Спрінгфілд, вона викликала епідемію грипу серед усіх жителів міста.

Гомер Сімпсон заразився небезпечним вірусом Скріншот з відео

Кадр з мультсеріалу "Сімпсони" Скріншот з відео

До слова, в мультсеріалі показано, що епідемія сталася в японському місті, коли насправді спалах коронавірусу почався в центральному Ухані, Китай.

Кадр з мультсеріалу "Сімпсони" Скріншот з відео

Нагадаємо, що новий коронавірус був позначений Всесвітньою організацією охорони здоров'я як 2019-nCoV, також він відомий як коронавірус Ухань (місто в китайській провінції Хубей).

Цей збудник небезпечний тим, що викликає пневмонію. Хвороба починається з лихоманки, головного болю, потім з'являється кашель, запаморочення. У Китаї зафіксували майже 300 випадків зараження, щонайменше шість осіб померли, стан ще 25 оцінюється як важкий.

Раніше OBOZREVATEL розповів й про інші прогнози, які зробили творці мультсеріалу "Сімпсони". Вони також збулися.

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