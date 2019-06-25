В "Кварталі" анонсували проект проти Зеленського: що сталося

Студія "Квартал 95" анонсувала новий проект, де будуть критикувати їх лідера і новоспеченого президента Володимира Зеленського.
"29 червня, о 20:15 в ефірі каналу" 1 + 1 "стартує новий авторський проект Жидкова – " Де-мократія? ", Аналітична програма з елементами гумору, іронії і сатири", - пише прес-служба.
Facebook @ kvartal95
В "Кварталі" відзначили, що комік та телеведучій Валерій Жидков буде критикувати нинішнього президента.
"Валерій, автор і ведучий нового проекту, буде аналізувати те, що відбувається в країні, докопуючись до суті і причин тих чи інших подій. В основу кожного з випусків програми будуть братися актуальні події та проблеми поточного тижня. Валерій в своєму проекті дасть довгоочікувані відповіді на питання: в чому причина тих чи інших вчинків політичних сил, що керує політиками і чому виходить так, що у нас нічого не виходить ", - наголошується в повідомленні.
Валерій Жидков
tv.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Екс-шоумен і засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський здобув перемогу на виборах президента України після другого туру в квітні 2019 року.
Інавгурація президента України Володимира Зеленського відбулася у понеділок, 20 травня.
В Україні багато зірок бурхливо підтримали подія, деякі з них відвідали церемонію інавгурації нового президента. Зокрема, там були і актори "Кварталу".
Примітно, що в Росії також подія викликала ажіотаж серед знаменитостей, які підтримали Зеленського.
Про плани студії "Квартал 95" без Зеленського читайте в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL.
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