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В "Кварталі" анонсували проект проти Зеленського: що сталося

1.2тЧитати матеріал російською

Студія "Квартал 95" анонсувала новий проект, де будуть критикувати їх лідера і новоспеченого президента Володимира Зеленського.

"29 червня, о 20:15 в ефірі каналу" 1 + 1 "стартує новий авторський проект Жидкова – " Де-мократія? ", Аналітична програма з елементами гумору, іронії і сатири", - пише прес-служба.

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В "Кварталі" анонсували проект проти Зеленського: що сталося

Facebook @ kvartal95

В "Кварталі" відзначили, що комік та телеведучій Валерій Жидков буде критикувати нинішнього президента.

"Валерій, автор і ведучий нового проекту, буде аналізувати те, що відбувається в країні, докопуючись до суті і причин тих чи інших подій. В основу кожного з випусків програми будуть братися актуальні події та проблеми поточного тижня. Валерій в своєму проекті дасть довгоочікувані відповіді на питання: в чому причина тих чи інших вчинків політичних сил, що керує політиками і чому виходить так, що у нас нічого не виходить ", - наголошується в повідомленні.

Валерій Жидков

Валерій Жидков

tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Валерій Жидков
Місце
Україна
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