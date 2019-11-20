В Києві вручили Сертифікати Європейської асоціації фестивалів

Мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST отримав Європейський "знак якості" фестивалів – EFFE Label 2019-2020 (EFFE - "Europe for festivals, festivals for Europe" - це проект Європейської асоціації фестивалів (EFA) за сприяння ЄС).

Цього року відзнаку EFFE отримали 26 фестивалів з усієї України!

ГогольFEST двічі отримав відзнаку EFFE – 2017-2018 і 2018-2019, двічі став Лауреатом EFFE, а цього року ще й здобув Європейський фестивальний "Оскар" – EFFE Award - потрапив у топ-5 фестивалів Європи!

Сертифікати Європейської асоціації фестивалів (EFA) вручили українським фестивалям 18 листопада в Національному медіа-клубі України. Організатори нагородження відзначили: "Класно, що в Україні вручається такий знак якості. Адже наша країна в нинішній час особливо потребує якісного, потужного, динамічного контенту!"

У невеликому залі Національного медіа-клубу зібралася фестивальна еліта – організатори більш ніж двадцяти відомих українських фестивалів. Кожен з них зі своєю унікальною історією та особливим брендом. А в голові події – ГогольFEST – як володар Європейського фестивального "Оскару" – EFFE Award! ("Європа підтримує фестиваплі, фестивалі підтримують Європу").

На нагородження приїхав Максим Демський, директор фестивалю ГогольFEST. Людина, яка знає всю історію фесту від самого його заснування. Він в курсі особливостей усіх проектів, усіх високих зльотів та гучних падінь. Він приймає привітання, посміхається для фото й легко жартує.

У своїй промові М. Демський, зокрема, сказав, що "отримання такого Еварда (нагороди – ред.) – це дуже довгий та складний шлях, тому що ГогольFEST пережив у своєму житті дуже різні хвилі. Серед них була хвиля і дуже великих зльотів, були й дуже гучні падіння. зараз у ГогольFEST - нове дихання. За унікальним збігом обставин, новий подих цієї історії роздмухується на всю Україну. Це ще одна перемога! А попереду їх ще більше!"

Організатори EFA/EFFE Хаб в Україні – Центр розвитку "Демократія через культуру" і Фундація "Суспільність" – Український медіа-хаб.

Місія Асоціації фестивалів Європи - EFA - об'єднання та представлення фестивалів-членів по всій Європі та світі, сприяння розвитку мистецьких проектів у Європі. Він виступає як найважливіша платформа для мистецьких фестивалів. Підтримуючи та надаючи змогу художньому творенню, виробництву та участі, EFA та її члени забезпечують, щоб право людини на доступ до культури стало реальністю для всіх громадян. Взаємодія між фестивалями, з державними органами влади та іншими зацікавленими сторонами у галузі мистецтва є центральним у роботі EFA.

Європа для фестивалів, фестивалі для Європи - EFFE - це підготовча акція, ініційована Європейською асоціацією фестивалів за підтримки Європейської комісії та Європейського парламенту. EFFE привертає увагу глядачів до мистецтва на інтерактивному веб-сайті та нагороджує роботу різноманітних європейських фестивалів мистецтв.

ГОГОЛЬFEST – міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва. Цьогоріч увійшов до топ-5 найкращих фестивалів Європи за рейтингом EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) та вдруге отримав офіційний лейбл. За час існування, з 2007 до 2019 р., GOGOLFEST відвідали 585 тис. глядачів, на 16 локаціях у 4 містах відбулося 4 тис. подій, в яких взяли участь 20 500 українських та 1200 закордонних митців з понад 40 країн світу. Детальна інформація на сторінці у Facebook https://www.facebook.com/gogolfest.org/

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