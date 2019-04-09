МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

Увійшла в десятку: Джамала підкорила Європу новою піснею

Читати матеріал російською

Відома українська співачка Джамала підкорила Європу треком Solo, який увійшов до ТОП-10 кращих пісень британських чартів.

Радісною новиною зірка поділилася з шанувальниками в своєму Instagram-акаунті, розповівши про успіх закордоном.

За словами Джамали, Solo стала хітом одразу в двох престижних чартах – Upfront Club і Commercial Pop Top-30.

Джамала

Джамала

instagram

Новини
"Качає, голова обертом": українська реперка підірвала мережу новим кліпом

"Solo одразу в двох чартах Великобританії. Upfront Club-30 – 7 сходинка, Commercial Pop Top-30 – 8 сходинка", – розповіла вона.

Співачка також уточнила, що скоро на композицію вийде кліп. Шанувальники зможуть ним насолодитися вже у травні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, презентація пісні Solo відбулася на Національному відборі до пісенного конкурсу Євробачення-2019. Ведучий навіть пропонував висунути Джамалу повторно від України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Джамала
Місце
Великобританія
Тег
музика
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
4
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Вся Европа в ахуе😂😂😂
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Она еще..поет).?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки