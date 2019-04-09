Увійшла в десятку: Джамала підкорила Європу новою піснею

Відома українська співачка Джамала підкорила Європу треком Solo, який увійшов до ТОП-10 кращих пісень британських чартів.
Радісною новиною зірка поділилася з шанувальниками в своєму Instagram-акаунті, розповівши про успіх закордоном.
За словами Джамали, Solo стала хітом одразу в двох престижних чартах – Upfront Club і Commercial Pop Top-30.
Джамала
"Solo одразу в двох чартах Великобританії. Upfront Club-30 – 7 сходинка, Commercial Pop Top-30 – 8 сходинка", – розповіла вона.
Співачка також уточнила, що скоро на композицію вийде кліп. Шанувальники зможуть ним насолодитися вже у травні 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, презентація пісні Solo відбулася на Національному відборі до пісенного конкурсу Євробачення-2019. Ведучий навіть пропонував висунути Джамалу повторно від України.
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