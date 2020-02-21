"У ній все мертве!" Успенська образилася на "хайп" Собчак у шоу про дочку

Російська співачка Любов Успенська назвала журналістку Ксенію Собчак "продажною" і поскаржилася, що та влаштувала "хайп" на її сімейній драмі.

Своїми переживаннями після шоу про втечу її дочки Тетяни Плаксіної артистка поділилася в п'ятницю, 21 лютого, на сторінці в Instagram.

"Це не пост про справедливість. Її немає сенсу шукати в світі продажної журналістики, це не пост про біль, це заклик мовчки, прочитати, подумати і зрозуміти, що ж відбувається зараз з нами, між людьми... А головне, 10 раз подумати всім, хто збереться йти на шоу до "жовтих журналістів" як Ксенія Собчак, усвідомлюючи, що навіть неможливо буде припустити, який душевним болем це може обернутися!" – написала вона.

Успенська образилася на "хайп" Собчак

Співачка обурилася, що для Собчак проблеми інших людей стали не приводом зрозуміти, підтримати, почути, а причиною отримати власну вигоду, перекрутити обставини до умов "хайпу".

"Ні, я не чекала, що Ксенія Собчак компілює мої слова в щось здатне розвінчати громадський резонанс щодо подій, що відбуваються в моїй родині. Але, я була впевнена, що у неї принаймні вистачить мудрості і розуму допомогти зупинити нескінченний потік негативу на адресу мене і моєї дочки", – написала Успенська.

"Я йшла як мати до матері, як людина, яка знає ціну словам і гірку низку болю і розчарування від наслідків їх перекручування. Але, я не те щоб подумати не могла, я досі не розумію як це стало можливим? Мати, жінка, яка дивиться в очі і згодна допомогти у всьому по-людськи, нарешті розібратися, раптом перетворюється на холодну цинічну, безрозсудну, порожню ведучу шоу, яка ніби визирає з того самого "весільного катафалка", яка залишила там свою душу", – обурилася співачка.

Успенська зазначила, що зазнала гірке розчарування від спільного ефіру з Собчак, на якому їй і її знайомим затуляли рота і смакували подробицями про втечу Плаксіної в США.

"Вона поводиться як організатор "Балу Воланда" і я тепер розумію, чому саме катафалк був весільною машиною цієї жінки – в ній мертве все і навіть союз із Богомоловим не здатний оживити її душу!" – не стрималася Успенська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Успенська звинуватила у всіх проблемах з дочкою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.

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