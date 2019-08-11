"Усі, хто був у контакті, у групі ризику": сплив страшний нюанс про хворобу Вербер

Усі, хто контактував з фешн-директором ЦУМу Аллою Вербер перед смертю, на даний час знаходяться у групі ризику, так як менінгококовий сепсис передається.
Таку заяву зробив кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст, імунолог-алерголог Георгій Вікулов, передає "Телепрограма".
За його словами, зараз з'явився новий штам менінгокока- W135. Він зазначив, що довгий час бактерія може залишатися недіагностованою і проявлятися у вигляді нежиті. Крім того, менінгокок у неактивному стані може жити у верхніх дихальних шляхах і бути виявленим тільки при прицільному і ретельному обстеженні.
Алла Вербер
РБК
Лікар зазначив, що при менінгококовому сепсисі спостерігається вкрай висока смертність.
"Настільки висока, що за статистикою виживаність наближається до нуля. Фактично, у Алли Вербер не було шансів навіть при бездоганних діях лікарів", – заявив він.
Також медик пояснив, що бактерія менінгокока може викликати ураження ЦНС і привести до важкого бактеріального менінгіту з великою ймовірністю смертельного результату.
Нагадаємо, 10 серпня команда бізнес-леді на її сторінці в Instagram повідомила, що офіційна причина її смерті – менінгококовий сепсис.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вербер померла 6 серпня. Її госпіталізували в лікарню в Форте (Італія) 5 серпня, а наступного дня вона померла.
Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак з'ясувала подробиці смерті фешн-директора ЦУМу. Родичі Вербер повідомили журналістці про те, як бізнес-леді провела останній рік. Так, Собчак написала, що жінку відвезли до лікарні з діагнозом "сепсис", зараження крові.
З'явилася версія, що Вербер, яка померла в Італії, п'ять років боролася з раком, але одужала.
Лікар-онкогематолог Раїса Качанова зробила припущення, що бізнес-леді могла померти через спеку в Європі і незвичні фізичні навантаження.
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