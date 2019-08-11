"Усі, хто був у контакті, у групі ризику": сплив страшний нюанс про хворобу Вербер

Усі, хто контактував з фешн-директором ЦУМу Аллою Вербер перед смертю, на даний час знаходяться у групі ризику, так як менінгококовий сепсис передається.

Таку заяву зробив кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст, імунолог-алерголог Георгій Вікулов, передає "Телепрограма".

За його словами, зараз з'явився новий штам менінгокока- W135. Він зазначив, що довгий час бактерія може залишатися недіагностованою і проявлятися у вигляді нежиті. Крім того, менінгокок у неактивному стані може жити у верхніх дихальних шляхах і бути виявленим тільки при прицільному і ретельному обстеженні.

Алла Вербер РБК

Лікар зазначив, що при менінгококовому сепсисі спостерігається вкрай висока смертність.

"Настільки висока, що за статистикою виживаність наближається до нуля. Фактично, у Алли Вербер не було шансів навіть при бездоганних діях лікарів", – заявив він.

Також медик пояснив, що бактерія менінгокока може викликати ураження ЦНС і привести до важкого бактеріального менінгіту з великою ймовірністю смертельного результату.

Нагадаємо, 10 серпня команда бізнес-леді на її сторінці в Instagram повідомила, що офіційна причина її смерті – менінгококовий сепсис.

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