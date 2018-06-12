"Ургант - ворог": у Росії присоромили шоумена за "втечу"

Російський письменник і журналіст Олександр Сотник вважає, що шоумен Іван Ургант, який недавно став громадянином Ізраїлю, є ворогом.

"Ургант - ворог, тому що працює в Останкіно, а Останкіно - цитадель путінського фашизму. Так, ось так примітивно. Тому що "на війні як на війні ", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, телеведучий не просто так "раптом згадав, що він - єврей".

"Єврей не може бути фашистом, тому що євреї страждали при Гітлері", чи не так? Не так. У воєнний час всі різнобарвності зникають, сприйняття життя стає графічним, а люди діляться на "своїх" і "ворогів", - вважає Сотник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ургант заявив, що виїхав до Ізраїлю лише на кілька днів.