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"Ургант - ворог": у Росії присоромили шоумена за "втечу"

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Російський письменник і журналіст Олександр Сотник вважає, що шоумен Іван Ургант, який недавно став громадянином Ізраїлю, є ворогом.

"Ургант - ворог, тому що працює в Останкіно, а Останкіно - цитадель путінського фашизму. Так, ось так примітивно. Тому що "на війні як на війні ", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, телеведучий не просто так "раптом згадав, що він - єврей".

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"Єврей не може бути фашистом, тому що євреї страждали при Гітлері", чи не так? Не так. У воєнний час всі різнобарвності зникають, сприйняття життя стає графічним, а люди діляться на "своїх" і "ворогів", - вважає Сотник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ургант заявив, що виїхав до Ізраїлю лише на кілька днів.

Особи
Саша СотникІван Ургант
Місце
Росія
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