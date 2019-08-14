Ураган ледь не зірвав фестиваль Лайми Вайкуле в Одесі

Старт взято! В Одесі завершився фестиваль Лайми Вайкуле "Рандеву".

Вперше за свою п'ятирічну історію він покинув межі Латвії і перемістився з Юрмали в одеський Літній театр "Морвокзал". Близько десяти тисяч глядачів! Море звуку і світла – на найбільшій відкритій

майданчику в Україні! На одній сцені, крім господині "Рандеву" Лайми Вайкуле, виступило понад 30 артистів з різних країн: Ірина Білик, група KAZKA, NK, Томас N'evergreen, балет Freedom, Ніно Катамадзе, Арсен Мірзоян, Олександр Малінін, група "Лепріконси", Вахтанг Кікабідзе, Інтарс Бусуліс і багато інших.

Прес-служба фестивалю "Лайма. Рандеву Одеса"

Фестивальний майданчик працювала в режимі нон-стоп. З ранку були репетиції, вдень – прогони, а ввечері – саме шоу. У перший день учасники фестивалю співали свої кращі хіти, другий – перетворився в творчий вечір Лайми з каверами на її ж пісні, а третій день присвятили музиці і гумору.

Прес-служба фестивалю "Лайма. Рандеву Одеса"

Але без пригод не обійшлося. Другий фестивальний день через ураган виявився практично на межі зриву! Шквальний вітер нешуточно розгромив майданчик! Техніки працювали в дві зміни – і до останнього

ніхто не знав, чи вдасться відновити звук. Як розповів представник організаторів фестивалю, директор кампанії "Квартал-Концерт" Максим Ткаченко, думали навіть міняти локацію: "Ми вже готові були прийняти рішення про перенесення або зміні майданчика. Хотіли перевести фестиваль на один день в Філармонію. Але спільними зусиллями, в першу чергу бажанням Лайми Вайкуле та великої команди, ми змогли зробити неможливе – і концерт все-таки відбувся ".

Прес-служба фестивалю "Лайма. Рандеву Одеса"

Імпровізовану репетицію довелося проводити в присутності повного залу, але як раз це стало одним з несподіваних бонусів фестивалю: "Я така щаслива, що цей день взагалі трапився, адже його могло і не бути", – визнавалася потім сама Лайма.

В цей же день здивувала всіх своїм новим амплуа Ірина Білик. У квітковому головному уборі і футболці з портретом художниці Фріди Кало вона заспівала під оркестр свою версію відомого хіта Вайкуле "Акапулько":

"Я сама в шоці, як я це все запам'ятала, – розповіла за кулісами співачка. – Два тижні вчила слова. Мені здалося, що вона дуже проста, мало не одна нота. Але там дуже хитрий поет. Половина пісні не в риму. А я люблю все доступне, щоб глядач не напружувався і відпочивав ".

Прес-служба фестивалю "Лайма. Рандеву Одеса"

Ніно Катамадзе виступала в білосніжному халаті з незвичайними принтами з сердечок і шрифтової стилізацією слова "люблю", написаного по-грузинськи. Вперше за багато років вона змінила своїм правилам і співала з новими музикантами під живий акомпанемент бенду Лайми Вайкуле. Ніно з почуттям виконала "Чорнобривці", а потім ще кілька своїх пісень на грузинському.

За лаштунками Лайма Вайкуле, яка була ще й режисером фестивалю, розповіла, що в Одесі відкрила для себе декількох українських музикантів і вже запросила їх виступити на своєму "Рандеву" в Юрмалі в

наступному році.

Прес-служба фестивалю "Лайма. Рандеву Одеса"

До речі, в Одесу Вайкуле привезла чотири валізи з ексклюзивними дизайнерськими нарядами. Брючні костюми ніжних відтінків вона змінювала на легкі білі сукні з морськими принтами. Погуляти по Одесі і сходити на Привоз, як планувала спочатку, не вистачило часу.

Прес-служба фестивалю "Лайма. Рандеву Одеса"

У фіналі третього дня господиня "Рандеву" вийшла на сцену виконати гімн фестивалю разом з усіма його учасниками і дала слово, що це перший, але не останній одеський фестиваль! Звернувшись до залу,

артистка запитала, чи судилося "Лайма. Рандеву. Одеса" бути в 2020 році. І у відповідь отримала бурю овацій. "Значить, до наступного року, друзі! Це був перший, пробний раз. Наступний буде більш потужним.

Будемо чекати цілий рік і знову зустрінемося! ", – пообіцяла Лайма Вайкуле.

Прес-служба фестивалю "Лайма. Рандеву Одеса"

Нагадаємо, організаторами фестивалю "Лайма. Одеса. Рандеву" виступила компанія "Квартал-Концерт" і "Студія Квартал 95".

Прес-служба фестивалю "Лайма. Рандеву Одеса"

Відеощоденники фестивалю "Лайма. Рандеву. Одеса":

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