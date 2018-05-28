Улюблений актор Путіна відзначився "провокацією" на дитячому святі

Відомий своїми скандальними витівками російський актор Олексій Панін став гостем дитячого свята своєї дочки Анни, яка закінчила четвертий клас.

Як пишуть "Дни.ру", артист навіть там зумів влаштувати несподівану провокацію.

Все, що відбувається на святі Панін записував на відео і викладав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в форматі Stories.

Зокрема, артист і його дочка розіграли невелику сценку.

"А ти хто взагалі такий?" - запитала дівчинка. Панін тут же придумав дотепний відповідь. "Я папараці, я позаштатний співробітник" Комсомольської правди ", - заявив він.

Потім артист запитав у дочки, чи голодує вона, і та відповіла ствердно, незважаючи на те, що в цей момент їла щось схоже на тістечко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Панін викликав в мережі обурення голим фото з коханкою.