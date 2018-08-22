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Український телеведучий, який оскандалився на 9 травня, влип у нову історію

8.7тЧитати новину російською

Українського телеведучого Андрія Доманського, який оскандалився виступом на концерті до Дня перемоги 9 травня на "Інтері", усунули від участі у концерті до Дня Незалежності у Запоріжжі.

Спочатку про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Запорізької міськради В'ячеслав Зайцев. "Доманського не буде, інформація підтверджена", - пообіцяв депутат.

Також усунення Доманського підтвердив директор департаменту культури Запорізької обласної держадміністрації Владислав Мороко. "До того, що Доманського на нашому концерті не буде, я маю пряме відношення", - написав Мороко в мережі у відповідь на претензії активістів у Facebook.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, скандал розгорівся 7 травня, після того як в мережу потрапив фрагмент відео, на якому ведучі телеканалу Андрій Доманський та Анастасія Даугуле нібито репетирують промову до "святкового концерту з нагоди Дня перемоги".

Після цього в середу, 9 травня, вранці представники ультраправої партії "Національний корпус" Андрія Білецького заблокували будівлю телеканалу.

Після того, як з'ясувалося, що телеканал не виконав умову активістів і все ж показав скандальний концерт, у будівлю, де розташовується адміністрація "Інтера", кинули "коктейль Молотова".

Особа
Андрій Доманський
Місце
Україна
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Нельзя быть "и вашим, и нашим": участвуешь в одиозных программах Интера - забудь про все, где упоминается Украина и ограничивайся чем-то вроде "готовим вместе".
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы. это пещера. вы долбоебы.
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