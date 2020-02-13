Український режисер зняв у дорозі кліп MACHETE

Відомий музикант, соліст групи MACHETE Ярослав Малий 7 березня в столичному клубі Stereo Plaza презентує новий альбом l'MPULS. Напередодні цієї важливої події, артист зняв у відомого українського режисера і сценариста Kadimа Tarasovа відео на пісню "Нікуди не змитися". Зйомки проходили два тижні і стали не тільки найбільш тривалими за всю історію проекту MACHETE, але ще і найбільш екстремальними. Під час зміни локацій авто музиканта в горах потрапило в аварію і ледь не винесло з траси.

Сам кліп - це велике автомобільну подорож, яка нагадує документальне кіно, а його історія, як у відомому романі Джека Керуака, відбувається в дорозі. Тільки у випадку з відео - на головній алтайської дорозі.

"Ми побували в наших улюблених місцях, куди дуже важко доїхати. Потрапили в усі пори року: зима, весна, літо. Знімалися всією сім'єю, взяли з собою навіть нашу собаку", - розповідає Ярослав Малий.

Під час зйомок відео трапилася аварія.

"Ми перетинали гірські перевали, машину зачепило за бортик і мало не винесло з траси, - згадує Ярослав. – У цьому Алтай дивний: якщо ти щось хочеш зробити, але втрачаєш сенс і просто їдеш, ні про що не думаючи, легко зійти з дистанції ".

За словами музиканта, зняти відео на природі, підказав текст пісні.

"Ми хотіли, щоб в кліпі не було фальші і пластмаси, щоб природа вказувала на натуральність того, про що ми говоримо. Відео пробуджує у людей через зір правильні асоціації, ось ми і хотіли занурити їх в обстановку, в якій вони зможуть відчути і зрозуміти сенс того, що ми вклали в цей трек. всі ці переходи, перевали, гори, річки, протоки – все справжнє і знаходиться в різних місцях Алтаю. Слова і музика – той же справжні. і це допомагає людям відчути в собі справжнє. це і була наша головна мета в цьому відео ", - зізнається му икант.

Нагадаємо, презентація нової програми MACHETE l'MPULS відбудеться 7 березня в столичному клубі Stereo Plaza.

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