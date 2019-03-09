Українська співачка в образі черниці показала груди: фото і відео

Скандальна українська співачка Аліна Гросу, яка проживає і працює в Москві, з'явилася в образі спокусливої черниці .

Вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті фото і відео, продемонструвавши груди шанувальникам (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Несподіванкою для фоловерів став той факт, що Гросу написала "Зізнання "Черниці", в якому розповіла про любов у віршах. Справа в тому, що Гросу анонсувала вихід музичного серіалу.

Ты слаще всех воображаемых фантазий, Как будто сказочный сюжет моих иллюзий. Ты многограннее любых разнообразий. В меня проникший Ты процессами диффузий. Ты, будто снег упавший в середине лета, Непредсказуемей, чем молнии удары, Твое отсутствие - ужасней конца света... Твое присутствие - небес дары и чары. Ты мне дороже в сотни раз любой награды, Ты, незаслуженный мной уголочек рая... Ты то, чем не насытиться в час жажды, Ты тот, кого несознанно ждала я ... рубрика.

Шанувальників вкрай здивував новий образ Гросу. Деяким навіть захотілося отримати такий же костюм.

"Яка солодка і смачна черниця", "Гарна черниця", "Потрібно і собі прикупити такий наряд. Супер", – написали фоловерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Гросу відповіла на заяви шанувальників шодо пластичних операцій.

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