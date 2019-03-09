Українська співачка в образі черниці показала груди: фото і відео

Скандальна українська співачка Аліна Гросу, яка проживає і працює в Москві, з'явилася в образі спокусливої черниці .
Вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті фото і відео, продемонструвавши груди шанувальникам (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
Визнання "Черниці" ТИ солодше всіх уявних фантазій, Неначе казковий сюжет моїх ілюзій .. ТИ багатогранніше будь-яких разнообразий .. У мене проник ТИ процесами дифузії. ТИ, ніби сніг впав в середині літа, непередбачуваність, ніж блискавки удари, Твоє відсутність - жахливіший кінця світу ... Твоя присутність - небес дари і чари. ТИ мені дорожче в сотні разів будь-яку нагороду, ТИ, незаслужений мною куточок раю ... ТИ те, чим не насититися на годину спраги, ТИ той, кого несознанно чекала я ... рубрика # стіхіалінкіблондінкі Ps Скоро прем'єра! 😉 короткометражна фільм # ДікоЛюбілаВову ❤️
Несподіванкою для фоловерів став той факт, що Гросу написала "Зізнання "Черниці", в якому розповіла про любов у віршах. Справа в тому, що Гросу анонсувала вихід музичного серіалу.
Ты слаще всех воображаемых фантазий,
Как будто сказочный сюжет моих иллюзий.
Ты многограннее любых разнообразий.
В меня проникший Ты процессами диффузий.
Ты, будто снег упавший в середине лета,
Непредсказуемей, чем молнии удары,
Твое отсутствие - ужасней конца света...
Твое присутствие - небес дары и чары.
Ты мне дороже в сотни раз любой награды,
Ты, незаслуженный мной уголочек рая...
Ты то, чем не насытиться в час жажды,
Ты тот, кого несознанно ждала я ... рубрика.
Шанувальників вкрай здивував новий образ Гросу. Деяким навіть захотілося отримати такий же костюм.
"Яка солодка і смачна черниця", "Гарна черниця", "Потрібно і собі прикупити такий наряд. Супер", – написали фоловерів.
Любі мої!!! Нарешті !!!! # ПРЕМ'ЄРА # СКОРО 11, 18, 25 березня і 1 квітня дивіться-шукайте музичний серіал # ДікоЛюбілаВову ❤️💔❤️💔❤️ У всьому інтернет просторі і не тільки;) буде 🔥🔥🔥 Ps Велике спасибі моїй команді !!! Вони моє золото .. ми не змогли б зробити це кіно без будь-якої його частини, кожна людина важливий, кожен вклав свою душу ... сподіваюся ви її відчуєте :) Pps Кого з акторів вже дізналися?))
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Гросу відповіла на заяви шанувальників шодо пластичних операцій.
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