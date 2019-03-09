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Українська співачка в образі черниці показала груди: фото і відео

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Скандальна українська співачка Аліна Гросу, яка проживає і працює в Москві, з'явилася в образі спокусливої черниці .

Вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті фото і відео, продемонструвавши груди шанувальникам (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Визнання "Черниці" ТИ солодше всіх уявних фантазій, Неначе казковий сюжет моїх ілюзій .. ТИ багатогранніше будь-яких разнообразий .. У мене проник ТИ процесами дифузії. ТИ, ніби сніг впав в середині літа, непередбачуваність, ніж блискавки удари, Твоє відсутність - жахливіший кінця світу ... Твоя присутність - небес дари і чари. ТИ мені дорожче в сотні разів будь-яку нагороду, ТИ, незаслужений мною куточок раю ... ТИ те, чим не насититися на годину спраги, ТИ той, кого несознанно чекала я ... рубрика # стіхіалінкіблондінкі Ps Скоро прем'єра! 😉 короткометражна фільм # ДікоЛюбілаВову ❤️

Допіс, Поширення GROSU (@alina_grosu)

Несподіванкою для фоловерів став той факт, що Гросу написала "Зізнання "Черниці", в якому розповіла про любов у віршах. Справа в тому, що Гросу анонсувала вихід музичного серіалу.

Ты слаще всех воображаемых фантазий,

Как будто сказочный сюжет моих иллюзий.

Ты многограннее любых разнообразий.

В меня проникший Ты процессами диффузий.

Ты, будто снег упавший в середине лета,

Непредсказуемей, чем молнии удары,

Твое отсутствие - ужасней конца света...

Твое присутствие - небес дары и чары.

Ты мне дороже в сотни раз любой награды,

Ты, незаслуженный мной уголочек рая...

Ты то, чем не насытиться в час жажды,

Ты тот, кого несознанно ждала я ... рубрика.

Шанувальників вкрай здивував новий образ Гросу. Деяким навіть захотілося отримати такий же костюм.

"Яка солодка і смачна черниця", "Гарна черниця", "Потрібно і собі прикупити такий наряд. Супер", – написали фоловерів.

Українська співачка в образі черниці показала груди: фото і відео

Любі мої!!! Нарешті !!!! # ПРЕМ'ЄРА # СКОРО 11, 18, 25 березня і 1 квітня дивіться-шукайте музичний серіал # ДікоЛюбілаВову ❤️💔❤️💔❤️ У всьому інтернет просторі і не тільки;) буде 🔥🔥🔥 Ps Велике спасибі моїй команді !!! Вони моє золото .. ми не змогли б зробити це кіно без будь-якої його частини, кожна людина важливий, кожен вклав свою душу ... сподіваюся ви її відчуєте :) Pps Кого з акторів вже дізналися?))

Допіс, Поширення GROSU (@alina_grosu)

Українська співачка в образі черниці показала груди: фото і відео
Українська співачка в образі черниці показала груди: фото і відео
Українська співачка в образі черниці показала груди: фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Гросу відповіла на заяви шанувальників шодо пластичних операцій.

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Особа
Аліна Гросу
Тег
шоу-бизнес
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Veprytskyi Eugene
Veprytskyi Eugene
Вообще очень интересный подход нашего СМИ и общества в целом. Когда наша Украинская певица или певец переезжает в расею, они мгновенно становятся Запроданками, но как только у них выходит годный продукт, с точки зрения медиа, она сразу наша Украинская. Лицемеры!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ну какая она украинская певица? Шлюха обыкновенная! Простая кацапская шлюха! К чему эту погань вспоминать?
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