Українська реперка потрапила до престижного рейтингу

Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом ALYONA ALYONA, увійшла до списку 50 артистів, за якими варто спостерігати в 2020 році.
Українку розмістило видання The Guardian на другій сходинці престижного рейтингу, зазначивши, що раніше вона була вихователькою в дитячому садку.
"Українська реп-виконавиця alyona alyona тримає свій матеріал чистим на випадок, якщо його раптом послухають діти. Але її музика – пастка, скрашенная традиційною вокальною мелодією, – далеко не так беззуба", – йдеться в описі.
ALYONA ALYONA
instagram / alyona.alyona.official
Також до престижного списку потрапили виконавці Sports Team, Normani, 21 Savage, Kalie Shorr, Lynks Afrikka і twst.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Alyona Alyona почала набувати популярності після публікації роликів на каналі у Youtube. Дебютний кліп на україномовну пісню "Рибки за склом" вийшов у жовтні 2018 року.
30 листопада вона випустила нове реп-відео на пісню "Відчиняй".
У квітні 2019 року українська реперка презентувала альбом "Пушка" і однойменний кліп, який вразив західних блогерів.
І майже відразу після цього Alyona Alyona потрапила на сторінки модного західного журналу Vogue, де розповіли її історію.
Пізніше вона потрапила до престижного списку українських виконавців.
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