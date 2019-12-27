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27 грудня • оновлено в 20:28
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Українська реперка потрапила до престижного рейтингу

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Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом ALYONA ALYONA, увійшла до списку 50 артистів, за якими варто спостерігати в 2020 році.

Українку розмістило видання The Guardian на другій сходинці престижного рейтингу, зазначивши, що раніше вона була вихователькою в дитячому садку.

"Українська реп-виконавиця alyona alyona тримає свій матеріал чистим на випадок, якщо його раптом послухають діти. Але її музика – пастка, скрашенная традиційною вокальною мелодією, – далеко не так беззуба", – йдеться в описі.

ALYONA ALYONA

ALYONA ALYONA

instagram / alyona.alyona.official

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Українська реперка потрапила до престижного рейтингу

Також до престижного списку потрапили виконавці Sports Team, Normani, 21 Savage, Kalie Shorr, Lynks Afrikka і twst.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
ALYONA ALYONA
Місце
Україна
Теги
рейтинг шоу-бизнес музика
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