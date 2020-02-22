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23 лютого • оновлено в 00:24
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Україна вибрала представника на Євробаченні-2020: з'явилося відео виступу

2.2т
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Україну на Євробаченні-2020 представить група Gо_A, яка перемогла в Нацвідборі з піснею "Соловей" українською мовою.

У фіналі конкурентами Gо_A були Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod (щоб подивитися відео виступу переможців, доскрольте до кінця сторінки).

Однак артисти не залишили шансів іншим учасникам, набравши максимум, по шість балів, від суддів і глядачів.

Новини
Нацвідбір на Євробачення 2020: онлайн-трансляція прямого ефіру

Go_A - українська електрофолк-група, що об'єднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і гітарний драйв.

Gо_A перемогли в Нацвідборі

Gо_A перемогли в Нацвідборі

Як писав OBOZREVATEL, міжнародного пісенного конкурсу Євробачення в 2020 році пройде в місті Роттердам (Нідерланди).

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Євробачення-2020
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