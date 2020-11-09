У ЗСУ офіційно повернули стару систему харчування. Документ

У Збройні Сили України повернули стару систему харчування, яка існувала у 2008-2015 роках. Вона передбачає закупівлю всіх послуг у аутсорсерів.

Як передає Ukrainian Military Pages, за пропозицією Міноборони, Кабінет міністрів вніс зміни до своєї постанови від 28 грудня 2016 року №1026. Рішення було ухвалено 21 жовтня, а постанову оприлюднили на сайті Кабміну.

Кабмін повернув стару систему харчування у ЗСУ Урядовий портал

Внесені зміни дозволяють крім закупівлі продуктів харчування за Каталогом нової системи, здійснювати закупівлю всіх послуг харчування у аутсорсерів, як це було у 2008-2015 роках.

Документом також визначається, що забезпечення особового складу ЗСУ харчуванням за результатами проведення процедур закупівель послуг, здійснюється з 1 січня 2021 року.

Що передувало

Міноборони звинувачує одного з аутсорсерів – ТОВ "Маяк-Південь", що годує військових у трьох областях, у низькій якості приготування їжі, постачання неякісних продуктів та комунальних боргах, через які можуть відключити об’єкти продслужби військових частин від енергопостачання.

Саме незадовільні умови зберігання продуктів, претензії до якості їжі, занедбаність об'єктів продслужби військових частин, що були передані в оренду комерційним фірмам, які фактично не можливо контролювати і стало причиною ініціювання реформи системи харчування в 2015 році.

Проте саме останнє і стало проблемою в 2020 році, адже введення кухарів до штату частин заважало планам Генерального штабу щодо скорочення штатної чисельності ЗСУ до норми, яка була визначена законом 2015-року. Тому Міноборони вирішило й далі платити гроші за приготування їжі та зберігання продуктів кільком комерційним фірмам. Водночас нова система, крім закупівлі продуктів за Каталогом, передбачала ремонт їдалень, сховищ, закупівлю нового кухонного обладнання та повний контроль з боку частини за зберіганням та приготуванням їжі кухарями, яких наймала сама частина.

Реформа харчування почала буксувати у 2019 році, коли її через суд намагався загальмувати як раз один з колишніх аутсорсерів.

Так, на початку 2020 року, керівництвом Міністерства оборони та ЗСУ було несподівано ухвалено рішення щодо переводу на харчування за Каталогом лише певної кількості частин. Інші ж мали і далі харчуватися з використанням аутсорсингу, що передбачає повний цикл дій суб’єкту господарювання від закупівлі продуктів до подачі готової їжі на стіл.

Згодом зміни системи трансформувалися у таку собі "гібридну систему" – у Міноборони пообіцяли продовжити переводити частини на харчування за Каталогом, але організацію харчування все ж залишили приватним аутсорсерам.

21 жовтня повернення аутсорсів закріпили вищезгаданою урядовою постановою.

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