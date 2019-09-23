У Заворотнюк знайшли елітну нерухомість в Криму: чим багата актриса

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, у якої діагностували останню стадію раку головного мозку, володіє елітною нерухомістю в окупованому Криму.

Як повідомили в програмі "Зірки зійшлися", вся нерухомість артистки оцінюється в півтора мільярда рублів (близько 570 млн грн).

Заворотнюк близько 10 років тому купила дві елітні квартири в Ялті: в одній з них вона сама зупинялася, коли відвідувала Крим, а в іншій живуть її діти від другого шлюбу - Анна і Майкл.

За словами рієлторів, після покупки квартир Заворотнюк не економила на ремонті, прикрасивши їх шкіряними шпалерами, білосніжними меблями, мармуровими стінами і дорогою мозаїкою.

У Москві у актриси є квартира розміром в 190 квадратних метрів біля "Мосфільму", але там вона майже не жила.

Повідомляється, що Заворотнюк також має заміський особняк в селищі Крешіно - триповерховий будинок в 900 квадратних метрів. Там вона проживала разом з матір'ю, чоловіком Петром Чернишовим і донькою Мілою.

У Заворотнюк знайшли елітну нерухомість в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо про невтішний прогноз для Заворотнюк - пухлина актриси виявилася неоперабельною, її будуть підтримувати виключно медикаментами.

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