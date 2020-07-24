У трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2 помітили уривок із поеми Тараса Шевченка

Компанія Microsoft Xbox Games Showcase презентувала сиквел знаменитої S.T.A.L.K.E.R. від української студії GSC Game World. У трейлері шанувальники помітили уривок із твору "Катерина" Тараса Шевченка.

Ідеться про кадр, який демонструє приміщення з безліччю інкубаторів, де перебувають істоти, що схожі на ембріони. Частину тексту можна побачити на одному з інкубаторів – вона нанесена на скло. Трейлер опубліковано на YouTube (відео дивіться в кінці матеріалу).

У грі помітили такі рядки з поеми "Катерина" (текст приведений на мові оригіналу):

...Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила...

Уривок "Катерини" Шевченка у грі S.T.A.L.K.E.R. Новинач

Після публікації трейлера розробники також розповіли кілька цікавих фактів про гру, пише ITC.ua:

на відміну від оригіналу з пов'язаними між собою локаціями, сиквел буде грою з повноцінним відкритим світом. Карта буде "однією з найбільших серед тих, що є зараз".

Розробники повністю переосмислили систему симуляції життя A-Life з першої частини. Нова система називається A-Life 2.0 – жителі Зони будуть постійно взаємодіяти між собою і з оточенням навіть за відсутності гравця.

Кожне проходження S.T.A.L.K.E.R. 2 хочуть зробити унікальним. Тобто гравцеві потрібно буде постійно робити вибір і кожне його рішення не тільки матиме короткострокові наслідки, але й зумовить зміни в усьому ігровому світі. Сюжетна кампанія буде "розгалуженою історією з безліччю різних результатів".

Гра розробляється не тільки для шанувальників оригіналу, але і для новачків – судячи з усього, знайомство із сюжетом попередніх ігор буде необов'язкове.

Поки в S.T.A.L.K.E.R. 2 немає навіть приблизної дати виходу. Відомо, що гра пропустить поточне покоління консолей і спочатку вийде на ПК та Xbox Series X, а також у день релізу буде безкоштовно доступна передплатникам Game Pass.

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