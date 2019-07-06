У Топалова буде поповнення в сім'ї

Сестра російського артиста Влада Топалова Аліна чекає дитину.

Про це 30-річна дівчина повідомила в Instagram, розповівши про готовність залишити роботу в event-агенції та піти в декретну відпустку.

"Ну, а тепер, поставивши галочки у всіх своїх завданнях на цей рік, окрім ще однієї, я йду в заслужений декрет - відкривати ще одну главу свого життя. Спасибі всім, хто був там і бачив це на власні очі", - написала Аліна.

Аліна Топалова instagram.com/alina_topalova

Аліна Топалова instagram.com/alina_topalova

Аліна Топалова instagram.com/alina_topalova

Аліна Топалова instagram.com/alina_topalova

Аліна Топалова instagram.com/alina_topalova

Аліна і Влада Топалова instagram.com/alina_topalova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина Топалова, українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко зробила дивне інтимне зізнання про своє весілля.

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